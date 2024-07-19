台積電慈善基金會攜手關渡醫院與陽明交大 赴熊本進行社區照護交流

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-19 17:20

台積電慈善基金會在實地走訪熊本縣菊陽町社區後，也期盼未來能透過與熊本大學合作，將基金會在台灣的科技應用及與醫院的合作模式，協助當地社區的長輩照護。

台積電慈善基金會董事長張淑芬、關渡醫院院長陳亮恭以及陽明交通大學校長林奇宏一行人於 17 日赴日與熊本大學校長小川久雄、副校長富澤一仁、副校長大谷順會面，並與熊本大學「長壽與代謝調節中心」、 「長壽醫療研究所」交流。

18 日由熊本大學校長帶隊，一行人前往 JASM 熊本晶圓廠所在的菊陽町進行社區訪視，菊陽町是一個距離熊本市 15 公里，4 萬多名居民的人口老化小鎮，熊本大學積極與當地醫療院所建立完善的醫療照護網路，台積電慈善基金會此行也將熊本大學的小兒醫療資源串聯到 JASM 熊本晶圓廠，讓員工與家人們獲得照顧。

在兩日的研討會議中，慈善基金會分享已於台灣多處社區落地的三角模式，三角分別是企業、醫院及社區，透過整合企業志工及醫療院所的資源共同照顧社區，不僅讓醫院獲得資源、社區的照護量能提升，也藉此讓企業的員工經由志願服務獲得價值感。

如陽明交大連結台灣社區建立銀髮健身俱樂部，依關渡醫院專業指導，引進專業運動指導員及抗老化肌力型運動器材，而台積電慈善基金會號召長期關懷長者的社區志工團隊至據點進行服務，以延緩老化失能為目標活絡社區關懷氛圍。

關渡醫院院長陳亮恭進一步分享台積電慈善基金會模式中關渡醫院的角色經 驗，及交流台灣的高齡照護現況，熊本大學由「長壽與代謝調節中心」山縣和也主任分享日本高齡化現況，以及在超過 2,000 人瑞的熊本縣，在高齡醫學、失智症以及銀髮照護三方面成功建構的社區照護系統。

台積電慈善基金會致力成為提升社會向上的力量，長期關注「教育培力、公益綠能、健康長壽」 三大重點，在台灣首創技職就業博覽會協助高職畢業生對接優質企業並進行媒合，藉此培養其謀生的能力，並與地方縣市政府合作提供照顧弱勢的機構級學校建置太陽能板工程，不僅為建築物 降溫也帶來每月定期的收入，同時針對社區弱勢關懷。

台積電慈善基金會也培力退休志工，陪伴 長期照顧的長輩共同進行體適能、敘事學等課程，不僅讓長輩們備受照顧也同時讓志工獲得服務的快樂。