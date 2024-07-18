〈房產〉新北捷運三鶯線2026年才通車 鶯歌站周邊房價先飛漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 11:21

新北捷運三鶯線預計 2025 年底完工，並將在 2026 年正式通車，房仲業者觀察實價資料，三鶯線沿線各站實價行情，以鶯歌車站周邊漲幅 50% 最高，成為，「漲價王」，而位於「北大特區」的三峽、台北大學站則是「房價王」。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，三鶯線打通三峽至鶯歌的交通任督二脈，房市前景十足、買盤穩固之下，讓房價有相當支撐性。

根據實價資料，住商機構盤點三鶯線沿線方圓 2.5 公里成交案件，比較各站點 2021 年與 2024 年房價差異。其中，沿線以鶯歌車站周邊房價漲幅最為驚人，2021 年平均實價成交行情僅約 2 字頭，但到了近期平均房價已至每坪 34.4 萬元，漲幅約達 53.6%。

住商不動產鶯歌站前加盟店店東孫尚鉉分析，受惠於三鶯線議題，加上近期台股持續創下新高，市場游資充滿情況下，鶯歌吸引不少熱錢湧入，其中尤以生活、商業機能最為成熟的鶯歌車站周邊，房市交易最為火熱，評估目前中古行情約 3 字頭，過去 2 字頭的親民房價幾乎已絕跡，惟目前中古屋齡較新的成屋，2 房含車位總價帶約 1200 萬元上下，對比土城、三峽等新北市鄰近行政區，房價仍相當實惠，因此吸引不少置產、首購買盤，而「捷運宅」議題持續炒熱情況下，研判至少到 2025 年前，都能夠延續這波火熱買氣，且在三鶯線正式通車過後，區域房價仍有相當支撐力道。

觀察實價，三鶯線各站點近期平均成交房價，以三峽、台北大學站最高，每坪平均實價行情約 4 字頭，且對比 2021 年房價，也有逾 4 成漲幅，賴志昶分析，此兩站點即是著名的「北大特區」周邊，過去由於重劃區氛圍濃厚，生活機能仍未齊全，平均成交行情約 2-3 字頭，近期則由於親民房價，加上低密度開發的純住宅環境，居住人口直線上升，區域剛性需求加持之下，加上三鶯線提供充足未來性，致使房價漲幅頗為驚人。