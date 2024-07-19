〈房產〉家電、家具喜迎銷售旺季 兩大業者受惠

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-19 10:43

詩肯指出，上半年家具市場平平，但房市強強滾，主要是因家具業通常較房市落後半年，預計下半年起訂單將開始成長。

詩肯規劃，將在近期引進集團旗下新加坡 NOVA，先在新竹、台北開出 2 家店測試市場反應，未來可望擴大店點規模，來增添在國內家具市場的營運新動能。

除了房市熱絡，再加上奧運盛會即將到來，集雅社觀察到家電採購需求升溫，尤其高畫質大螢幕電視；集雅社認為，尤其 5G 及 AI 技術的持續演進，可滿足消費者對於更智慧、沈浸式體驗的需求。

集雅社進一步說明，AI 電視與一般電視的主要差異在於其智能化和個人化的體驗，AI 電視不僅能提供更優質的觀賞體驗，更能透過智慧學習功能，自動記憶使用者偏好，在不同場景中自動優化畫質和音質。