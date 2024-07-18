〈房產〉緊扣高資產族資金配置需求 北市先建後售案量升

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 11:54

新版囤房稅已在 7 月正式實施，統計今年推出之先建後售戶數持續走升，建商面對調高稅率帶來的衝擊並未受影響，進一步觀察，自 2022 年迄今台北市進場銷售的先建後售案，比對已有實價揭露資訊，最高單價前 5 強當中，兩案叩關單坪 200 萬元，完工成屋再賣，顯然仍受資產族群買單。

市調機構彙整的先建後售案最高單價前 5 名，最高價碼達單坪 211.8 萬元，為捷運信義安和站聯開宅「首泰信義」，於今年 4 月交易的 27 樓戶，總價來到 2 億元。居次是捷運科技大樓站周邊的「冠德安沐居」，去年年底交易的頂樓戶，單價是 200.8 萬元，總價為 4998 萬元。其餘 3 名分別為博愛特區南側的「新光人壽總統傑仕堡」、古亭生活圈小宅社區「閱大安」、大直景觀宅「冠德大直湛」，單價在 157.5~166 萬元，其中「新光人壽總統傑仕堡」的總價為 1.04 億元，而「冠德大直湛」、「閱大安」各為 5800 萬元與 4407 萬元，總價上也有一定份量。

住展發言人陳炳辰表示，先建後售案不似預售，購置方自備款上得備足，且因屋況比中古成屋為佳，要是還坐落台北市，價碼都不低，主力客群多為財富具備一定實力者，遂不乏豪宅案就採取先建後售，亦給予層峰人士看得到摸得到的保障，像全台最貴豪宅「元利信義聯勤」，與這次統計的「首泰信義」、「新光人壽總統傑仕堡」均屬此例，豪宅屬性的價位自然高檔。

而建商規劃先建後售產品，一方面出於原物料不斷上漲趨勢，先建後售成本好掌控，另一方面少了預售收入，建商本身資產得夠雄厚，此等營造實力便有機會反映出品牌價值，不少品牌建商推案以此為主，正可加持產品，提升價碼，如本次統計中有兩案上榜的冠德建設，就曾提及往後新案多朝此方向，單價衝上 200 萬元足見買方青睞度，強化建商自信更不言可喻。

另外，先建後售案不等未來，緊扣現況，恰逢熱潮則締造佳績，比方說 2022 年推出羅斯福路門牌的「閱大安」，本身地段精華，又趕上小宅風氣，加上區域同質性案稀缺，與期望即刻入住的買盤一拍即合，躬逢其盛創造出最高單價 160 萬元，小坪數規劃下，整體社區總價還多來到 3000-4000 萬元，購置方也不吝於出手。