日本明年推出發地「預先通關」台灣旅客優先適用

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:15

NHK 周五 (19 日) 報導，日本因應海外遊客創新高，計畫明年 1 月推出「預先清關」(Preclearance) 系統，讓遊客出發前先完成大部分的出入境檢查，以縮短抵達後辦理入境的時間，該計畫首先針對台灣旅客實施，再視成效擴大至其他國家。

這項決定是在赴日旅客創新高之際所做出的，各國大批旅客的湧入，讓日本國際機場人滿為患，排隊等待入境時常超過 2 個小時，不只旅客快崩潰，審查工作人員也苦不堪言。

根據 NHK 報導，今年上半年造訪日本的海外遊客達 1,780 萬人次，6 月的海外遊客連續第 4 個月超過 300 萬人次，而第二季 (4 至 6 月) 的外國遊客支出達創紀錄的 2.1 兆日元 (134 億美元)。

日本貶值成為遊日的一大誘因，日本變成相對便宜旅遊與購物的聖地，海外遊客湧入日本，也提振了脆弱的經濟。

根據《日經新聞》報道，日本首相岸田文雄將在周五的旅遊業促進會議上宣布，2024 年外國遊客的消費預計將達到 8 兆日元。