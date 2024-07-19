郭明錤：iPhone 16訂單可能未出現太大變化
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-19 02:00
天風國際證券分析師郭明錤周五 (19 日) 在社群媒體平台 X (前推特)發文表示，雖然蘋果 (AAPL-US) 開發者大會 (WWDC) 後，不時有 iPhone 16 訂單增加的訊息，但近期連續兩個蘋果關鍵供應商台積電與大立光的法說，都暗示了 iPhone 16 可能沒有增加訂單。
郭明錤在文中指出，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說會上表示沒有看到出貨成長突然增加，而大立光 (3008-TW) 法說會上則稱今年高階機型訂單跟去年差不多。
他認為，的確有特定供應商看到今年下半年 iPhone 16 訂單增加，但從 EMS / 組裝的角度看，下半年 iPhone 16 訂單並沒有太大變化 (約 8,700 萬部)，依舊略低於去年下半年 iPhone 15 的訂單量 (約 9,100 萬部)。
台積電、大立光跟組裝廠商的訂單趨勢若一致，則該趨勢應相當具有參考性。至於某些廠商的 iPhone 16 訂單增加，可能跟個別產業或零組件的特定原因有關。
Apple Intelligence 推動換新機可能過於樂觀
值得注意的是，郭明錤指出 Apple Intelligence 的推出是普遍被認為 iPhone 16 訂單增加的原因，但目前 Apple Intelligence 在下半年僅提供給美國用戶測試的 Beta 版，且 Apple Intelligence Siri 僅支援英語。
先不論是否僅憑 Apple Intelligence 就能推動換機需求 (這是另外一個很大的議題)，要消費者在今年下半年為測試版本的 Apple Intelligence 購買新款 iPhone 16 的預期或許過於樂觀。
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