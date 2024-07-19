〈美股盤後〉拜登傳最快周末宣布退選 道瓊挫跌逾530點 費半逆勢收紅

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-19 05:35

市場權衡政治不確定性，加上科技股早盤漲勢消退，美股主指週四 (18 日) 大多收黑，道瓊挫跌逾 530 點，標普連續第二天收低，羅素 2000 指數回吐 1.8%。

新冠病毒檢測呈陽性後，美國總統拜登面臨民主黨的巨大壓力，民主黨高層透露，拜登最快可能本週末退選。

聯準會 9 月降息的可能性越來越大，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週四指出，央行可能需要盡快降息，以避免近幾個月來一直在降溫的勞動力市場進一步惡化。

美國勞工部 (DOL) 週四數據顯示，美國上週初領失業金人數創下 5 月初以來最大增幅，凸顯就業市場正在走軟。

前達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 稱，近期通膨方面的進展可能使聯準會 9 月降息，但此舉不太可能標誌著全面降息週期的開始。

歐洲央行 (ECB) 週四如期宣布利率按兵不動，同時也沒有透露其下一步行動。該行表示，歐元區物價壓力仍然不低且服務業通膨上升，整體通膨可能會在明年一段時間內高於目標，不過目前貨幣政策仍有限制性，第二次降息前還需要通膨進一步降溫證據。

美股週四 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 533.06 點，或 1.29%，收 40,665.02 點。

那斯達克指數下跌 125.7 點，或 0.7%，收 17,871.22 點。

S&P 500 指數下跌 43.68 點，或 0.78%，收 5,544.59 點。

費城半導體指數上漲 27.71 點，或 0.51%，收 5,436.42 點。

NYSE FANG + 指數下跌 43.85 點，或 0.38%，收 11,406.78 點。

標普 500 指數的 11 個板塊中僅能源板塊收漲，隨著禮來暴跌，醫療保健股迎去年 11 月以來最差表現。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全墨。Meta (META-US) 上漲 3.00%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.03%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.84%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.22%。

台股 ADR 僅日月光收低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.39%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.35%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.30%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 收紅 0.39% 至每股 171.87 美元，折溢價率 11.52%，換算價 1120.76 元，輝達 (NVDA-US) 走高 2.63%。

受惠 AI 客戶需求強勁，台積電第二季 5 奈米以下製程佔銷售金額比重衝上五成 (圖片：shutterstock)

受惠 AI 客戶需求強勁，台積電第二季 5 奈米以下製程佔銷售金額比重衝上五成，毛利率、營益率均超越財測高標，台積電估今年和 2025 年 CoWoS 產能均將超過倍增，盼 2025 年供給吃緊緩解，2026 年達供需平衡。

外媒分析師 Charles Shum 指出，ASML 第二季訂單成長 23.7%，顯示台積電 2 奈米製程開發進展順利，有可能加速產能建設。台積電計畫明年下半年開始量產 2 奈米，初期月產能約 3 萬片，價格將比 3 奈米高出至少 15%。

Netflix (NFLX-US) 週四收低 0.68% 報每股 643.04 美元，盤後股價續跌超 1%。週四盤後公布最新財報，第二季每股盈餘與營收均優於市場預期，但第三季營收預測遜色。

傳人工智慧新創公司 OpenAI 正在與博通進行洽談，以開發新款人工智慧晶片，博通 (AVGO-US) 週四上揚 2.91% 至每股 160.52 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 開盤後震盪走高，但尾盤動能不足，收紅 0.29% 至每股 249.23 美元。根據美國加州新車經銷商協會 (CNCDA) 顯示，特斯拉在美國加州的銷售量於 2024 年第二季驟減 24%。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 24.3 萬，預期 22.9 萬，前值 22.3 萬

美國上周續領失業金人數報 186.7 萬，預期 186 萬，前值 184.7 萬

美國 7 月費城聯準銀行製造業指數報 13.9，預期 2.7，前值 1.3

華爾街分析

紐約人壽投資公司首席市場策略師 Lauren Goodwin 認為：「目前美股市場的重點是聯準會的政策轉向。預計聯準會降息時間將比我們預期的提早兩三個月。因此，小型股以及其他一些獲得資金流入的領域將獲得很大的提升。」

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 稱：「在過去交易週的大幅波動之後，需要對輪動進行一些消化，但類股輪動能否持續將取決於經濟數據和財報。」