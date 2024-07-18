盤後速報 - 京晨科(6419)次交易(19)日除息3.8元，參考價169.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:07
京晨科(6419-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
首日參考價為169.2元，相較今日收盤價173.00元，息值合計為3.8元，股息殖利率2.2%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|173.00
|3.8
|2.2%
|0.0
|2023/07/21
|47.5
|5.3
|11.16%
|0.0
|2015/11/30
|25.5
|0.0
|0.0%
|0.715
|2014/05/08
|168.75
|6.0761
|8.42%
|0.0
|2013/07/18
|146.13
|3.56
|20.46%
|0.0
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