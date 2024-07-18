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鉅亨速報

盤後速報 - 京晨科(6419)次交易(19)日除息3.8元，參考價169.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:07

京晨科(6419-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

首日參考價為169.2元，相較今日收盤價173.00元，息值合計為3.8元，股息殖利率2.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 173.00 3.8 2.2% 0.0
2023/07/21 47.5 5.3 11.16% 0.0
2015/11/30 25.5 0.0 0.0% 0.715
2014/05/08 168.75 6.0761 8.42% 0.0
2013/07/18 146.13 3.56 20.46% 0.0

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