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鉅亨速報

營收速報 - 京晨科(6419)6月營收6,972萬元年增率高達214.09％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16

京晨科(6419-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣6,972萬元，年增率214.09%，月增率7.16%。

今年1-6月累計營收為3.64億元，累計年增率240.84%。

最新價為133元，近5日股價下跌0%，相關光電類指數上漲1.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-72 張
  • 外資買賣超：-70 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 6,972萬 214% 7%
24/5 6,506萬 189% 5%
24/4 6,175萬 212% 2%
24/3 6,043萬 258% 3%
24/2 5,878萬 298% 21%
24/1 4,843萬 354% 29%

京晨科(6419-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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