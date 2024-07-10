營收速報 - 京晨科(6419)6月營收6,972萬元年增率高達214.09％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:16
今年1-6月累計營收為3.64億元，累計年增率240.84%。
最新價為133元，近5日股價下跌0%，相關光電類指數上漲1.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-72 張
- 外資買賣超：-70 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|6,972萬
|214%
|7%
|24/5
|6,506萬
|189%
|5%
|24/4
|6,175萬
|212%
|2%
|24/3
|6,043萬
|258%
|3%
|24/2
|5,878萬
|298%
|21%
|24/1
|4,843萬
|354%
|29%
京晨科(6419-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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