盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.4%，總成交額48.79億
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19
台股今日光電業類股表現強勁，11日10:19相關指數上漲2.4%，總成交額48.79億元，大盤占比7.16%。
該產業上漲家數21、下跌家數21、平盤家數6。領漲個股京晨科(6419-TW)11日10:17股價上漲13元，報146.0元，漲幅9.77%。
光電類指數近5日下跌1.71%，櫃買市場加權指數上漲1.2%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.71%
|+1.2%
|近一月
|+15.59%
|+7.11%
|近三月
|+13.06%
|+9.39%
|近六月
|+44.52%
|+22.03%
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