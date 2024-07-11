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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.4%，總成交額48.79億

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 10:19

台股今日光電業類股表現強勁，11日10:19相關指數上漲2.4%，總成交額48.79億元，大盤占比7.16%。

該產業上漲家數21、下跌家數21、平盤家數6。領漲個股京晨科(6419-TW)11日10:17股價上漲13元，報146.0元，漲幅9.77%。

光電類指數近5日下跌1.71%，櫃買市場加權指數上漲1.2%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.71% +1.2%
近一月 +15.59% +7.11%
近三月 +13.06% +9.39%
近六月 +44.52% +22.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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