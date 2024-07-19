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鉅亨速報

盤後速報 - 聯華(1229)下週(7月26日)除權息2.1元，預估參考價64.07元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

聯華(1229-TW)下週(7月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.3元，股票股利0.8元，合計股利2.1元。

以今日(7月19日)收盤價70.50元計算，預估參考價為64.07元，權息值合計為6.43元，股息殖利率1.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯華(1229-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為產業控股公司業。近5日股價上漲1.71%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 70.50 1.3 1.84% 0.8
2023/07/26 69.3 1.3 1.88% 0.7000000000000001
2022/08/30 58.8 0.0 0.0% 0.5
2022/04/21 65.9 1.8 2.73% 0.0
2021/09/24 60.0 0.0 0.0% 1.0

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