盤後速報 - 聯華(1229)下週(7月26日)除權息2.1元，預估參考價64.07元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
聯華(1229-TW)下週(7月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.3元，股票股利0.8元，合計股利2.1元。
以今日(7月19日)收盤價70.50元計算，預估參考價為64.07元，權息值合計為6.43元，股息殖利率1.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯華(1229-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為產業控股公司業。近5日股價上漲1.71%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|70.50
|1.3
|1.84%
|0.8
|2023/07/26
|69.3
|1.3
|1.88%
|0.7000000000000001
|2022/08/30
|58.8
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/04/21
|65.9
|1.8
|2.73%
|0.0
|2021/09/24
|60.0
|0.0
|0.0%
|1.0
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