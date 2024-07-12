盤後速報 - 京晨科(6419)下週(7月19日)除息3.8元，預估參考價141.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
京晨科(6419-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。
以今日(7月12日)收盤價145.50元計算，預估參考價為141.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
京晨科(6419-TW)所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。近5日股價上漲8.55%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|145.50
|3.8
|2.61%
|0.0
|2023/07/21
|47.5
|5.3
|11.16%
|0.0
|2015/11/30
|25.5
|0.0
|0.0%
|0.715
|2014/05/08
|168.75
|6.0761
|8.42%
|0.0
|2013/07/18
|146.13
|3.56
|20.46%
|0.0
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