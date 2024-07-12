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鉅亨速報

盤後速報 - 京晨科(6419)下週(7月19日)除息3.8元，預估參考價141.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

京晨科(6419-TW)下週(7月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.8元。

以今日(7月12日)收盤價145.50元計算，預估參考價為141.7元，息值合計為3.8元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

京晨科(6419-TW)所屬產業為光電業，主要業務為數位監控系統。近5日股價上漲8.55%，櫃買市場加權指數上漲1.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 145.50 3.8 2.61% 0.0
2023/07/21 47.5 5.3 11.16% 0.0
2015/11/30 25.5 0.0 0.0% 0.715
2014/05/08 168.75 6.0761 8.42% 0.0
2013/07/18 146.13 3.56 20.46% 0.0

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