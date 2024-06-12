鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:30

美國 CPI 低於市場預期，聯準會指出今年會降息一碼，沒有升息的選項，激勵美股往上攻擊，費半，NASDAQ，標普 500 都創下新高，多方趨勢不變；台股跟進創高，多方趨勢持續偏多操作，操作不要過度追價，佈局股價整理過或低檔轉強的優質股，上漲空間更大。

京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，五月營收年增 189%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，漲到被處置，但是蘇建豐與大家分析，獲利好的處置，不會影響原本趨勢，果然，放出來之後，連續三天漲停，總共迎接 13 根漲停，股價最高來到 173 元，獲利放口袋大賺 + 183%，剩下 1/4 持股防守 10 日線，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利，開始佈局京晨科第二，投資朋友一定要跟上。

佈局股價整理過的優質股，上漲空間更大，「新的光輝」，提升 AI 伺服器電源營收占比，今年預估獲利 5~6 元，本益比 13 倍相對偏低，股價整理完畢轉強，今天平盤附近開始佈局，大漲 7% 多，起漲點，迎接獲利行情。

「老朋友送獲利」，本業營運轉佳，快速切入 AI 應用，連續三個月營收月增年增，股價回測月線後轉強，上次大賺 + 30~40%，再賺一次，把握佈局機會。

「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，股價在 10 日線震盪洗盤，隨時會攻擊，潛在上漲空間 + 30~40%，一起賺錢。

4 月和 5 月總共大賺 + 565%，最強飆股都在蘇建豐掌握中！

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

重電如預期底部翻揚，低檔寶藏還有這「族群」



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