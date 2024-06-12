重電如預期底部翻揚，低檔寶藏還有這「族群」
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:30
美國 CPI 低於市場預期，聯準會指出今年會降息一碼，沒有升息的選項，激勵美股往上攻擊，費半，NASDAQ，標普 500 都創下新高，多方趨勢不變；台股跟進創高，多方趨勢持續偏多操作，操作不要過度追價，佈局股價整理過或低檔轉強的優質股，上漲空間更大。
大華國際投顧蘇建豐，上週提醒投資朋友要留意重電族群，台電韌網計畫，美國變壓器供不應求，電費調漲加速企業汰換電力設備，產業趨勢向上，股價經過整理之後，開始站上月線轉強，華城 (1519-TW)，中興電 (1513-TW)，亞力 (1514-TW)，東元 (1504-TW)，士電 (1503-TW) 都可以持續關注，蘇建豐特別準備重電產業報告以及相關概念股送給大家，請加入蘇建豐 LINE 群組留言，「我要重電產業報告」，直接送給你。【Line ID】@lung88988
蘋概股浴火重生，鎖定產業趨勢往上的族群，光學鏡頭，銅箔基板，PCB 還有 PA 功率放大器等，尤其是 PA 族群，營收持續成長，股價大跌後浮現投資價值，穩懋 (3105-TW)，全新 (2455-TW)，宏捷科 (8086-TW) 站上月線轉強；其餘族群像大立光 (3008-TW)，玉晶光 (3406-TW)，台光電 (2383-TW)，台燿 (6274-TW)，燿華 (2367-TW)，華通 (2313-TW) 等。
蘇建豐指出，航海王拉回，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 跌破月線，萬海 (2615-TW) 跌到月線，其實蘇建豐早就與投資朋友分析，貨櫃三雄營收和獲利增加，主要還是因為紅海危機，帶來缺櫃和運價上漲，但是這是短期因素，長期運力還是供過於求，只要戰爭因素稍微紓解，運價就容易下跌，貨櫃三雄的營收和獲利就容易大幅度下滑，因此不建議追價，急拉都要分批獲利放口袋，來回操作。
京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，五月營收年增 189%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，漲到被處置，但是蘇建豐與大家分析，獲利好的處置，不會影響原本趨勢，果然，放出來之後，連續三天漲停，總共迎接 13 根漲停，股價最高來到 173 元，獲利放口袋大賺 + 183%，剩下 1/4 持股防守 10 日線，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利，開始佈局京晨科第二，投資朋友一定要跟上。
佈局股價整理過的優質股，上漲空間更大，「新的光輝」，提升 AI 伺服器電源營收占比，今年預估獲利 5~6 元，本益比 13 倍相對偏低，股價整理完畢轉強，今天平盤附近開始佈局，大漲 7% 多，起漲點，迎接獲利行情。
「老朋友送獲利」，本業營運轉佳，快速切入 AI 應用，連續三個月營收月增年增，股價回測月線後轉強，上次大賺 + 30~40%，再賺一次，把握佈局機會。
「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，股價在 10 日線震盪洗盤，隨時會攻擊，潛在上漲空間 + 30~40%，一起賺錢。
4 月和 5 月總共大賺 + 565%，最強飆股都在蘇建豐掌握中！
六月獲利行情，現在才剛開始，留言 + 178 + 手機，一起賺。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
重電如預期底部翻揚，低檔寶藏還有這「族群」
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