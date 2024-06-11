航海王回測，該如何操作？一顆蘋果救台股，蘋概股捲土重來？
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 18:00
蘋果 WWDC 大會，Apple Intelligence 人工智慧系統，Siri 整合 ChatGPT，帶給消費者更多 AI 體驗，主要是新系統必須要 IPHONE 15 PRO 以上的手機才可以使用，勢必會引發蘋果換機潮，因此昨晚 APPLE 大漲 7%，帶動 NASDAQ 創高，台股受到激勵上漲創高，多方趨勢不變，持續偏多操作，操作不要過度追價，佈局股價整理過或低檔轉強的優質股，上漲空間更大。
大華國際投顧蘇建豐指出，蘋概股有機會浴火重生，鎖定產業趨勢往上的族群，光學鏡頭，銅箔基板，PCB 等等，大立光 (3008-TW)，玉晶光 (3406-TW)，台光電 (2383-TW)，台燿 (6274-TW)，燿華 (2367-TW)，華通 (2313-TW) 等等。
台股上漲創高，幾乎都是台積電 (2330-TW)，聯發科 (2454-TW)，鴻海 (2317-TW) 貢獻，資金排擠效應，下跌家數比上漲家數還多，從騰落指標可以看到，這幾天加權指數和指標是反向走勢，代表台股上漲，但是大多數的股票都是下跌，因此近期並不好操作，操作要更有耐心，等待也是操作的一環，近期該如何操作？請看蘇建豐 YT 簡單操盤。
蘇建豐表示，航海王拉回，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 跌破月線，萬海 (2615-TW) 跌到月線，其實蘇建豐早就與投資朋友分析，貨櫃三雄營收和獲利增加，主要還是因為紅海危機，帶來缺櫃和運價上漲，但是這是短期因素，長期運力還是供過於求，只要戰爭因素稍微紓解，運價就容易下跌，貨櫃三雄的營收和獲利就容易大幅度下滑，因此不建議追價，急拉都要分批獲利放口袋，來回操作。
5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，五月營收年增 189%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，漲到被處置，但是龍哥與大家分析，獲利好的處置，不會影響原本趨勢，果然，放出來之後，連續三天漲停，迎接第 13 根漲停，股價最高來到 173 元，獲利放口袋大賺 + 183%，剩下 1/4 持股防守 10 日線，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。
蘇建豐認為，目前 AI 屬於基礎建置階段，組裝，散熱，機殼等零組件，會率先受惠，一詮 (2486-TW)，廣運 (6125-TW)，晟銘電 (3013-TW)，迎廣 (6117-TW)，勤誠 (8210-TW) 等，都可以持續關注，不要過度追價；AI 應用還是市場共識，繼續佈局不為人知的 AI 概念股，軟體，連接線等等，才有大獲利空間。
「老朋友送獲利」，本業營運轉佳，快速切入 AI 應用，連續三個月營收月增年增，股價回測月線後轉強，再賺一次，今天股價逼近漲停轉強，把握佈局機會。
蘇建豐從四月就開始操作機器人概念股，隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW) 大賺 + 51%，隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW) 大賺 + 32%，廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW) 獲利 + 21%，全部都是低檔佈局，安心獲利。
「隱藏機器人第四部曲」，第四部曲與日本合作生成式 AI，正宗軟體股，還推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，回測月線提供佈局機會，潛在上漲空間高達 + 40~50%，把握上車機會。
「AI 新飆股」，打入亞馬遜和微軟供應鏈，可望再打入 GOOGLE 和 META，AI 伺服器營收占比高，第一季獲利年增 2XX%，股價慢慢墊高，剛站穩月線，潛在上漲空間 + 30~40%，把握佈局機會。
同場加映，「材料王者」，電子上游材料，醞釀漲價，營收逐季成長，股價剛突破，潛在上漲空間 + 30~40%，現在就是起漲點。
「衛星悍將 - 鼎天 (3306-TW)」，全球衛星定位，無線通訊技術，未來 AI 應用所必須，切入 AI 鏡頭，第一季獲利年增 3.8 倍，股價整理 9 個月轉強，5/24 平盤附近開始佈局，連續兩天漲停，短線急漲過熱，先賣一半賺 + 14%，5/30 往下接回，短線上漲空間 + 20~30%，第一時間卡位，簡單獲利。
「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，回測月線提供佈局機會，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點，一起賺錢。
4 月和 5 月總共大賺 + 565%，最強飆股都在蘇建豐掌握中！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
航海王回測，會再往前航行嗎? 一顆蘋果可以救台股嗎?
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