航海王回測，該如何操作？一顆蘋果救台股，蘋概股捲土重來？

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 18:00

蘋果 WWDC 大會，Apple Intelligence 人工智慧系統，Siri 整合 ChatGPT，帶給消費者更多 AI 體驗，主要是新系統必須要 IPHONE 15 PRO 以上的手機才可以使用，勢必會引發蘋果換機潮，因此昨晚 APPLE 大漲 7%，帶動 NASDAQ 創高，台股受到激勵上漲創高，多方趨勢不變，持續偏多操作，操作不要過度追價，佈局股價整理過或低檔轉強的優質股，上漲空間更大。

5 月最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW)，AI 監控專案多，營收和獲利果然大爆發，第一季獲利 3.92 元，四月營收年增 211%，五月營收年增 189%，今年預估獲利上修到 10 元以上，蘇建豐帶領會員朋友從 61 元，一路佈局，一路加碼，在 70.5 元公開操作，漲到被處置，但是龍哥與大家分析，獲利好的處置，不會影響原本趨勢，果然，放出來之後，連續三天漲停，迎接第 13 根漲停，股價最高來到 173 元，獲利放口袋大賺 + 183%，剩下 1/4 持股防守 10 日線，重點是，跟著蘇建豐第一時間，低檔卡位，安心大獲利。

「老朋友送獲利」，本業營運轉佳，快速切入 AI 應用，連續三個月營收月增年增，股價回測月線後轉強，再賺一次，今天股價逼近漲停轉強，把握佈局機會。

蘇建豐從四月就開始操作機器人概念股，隱藏機器人一部曲 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 45%，隱藏機器人二部曲 - 能率 (5392-TW) 大賺 + 51%，隱藏機器人三部曲 - 凌通 (4952-TW) 大賺 + 32%，廣寰科第二 - 新漢 (8234-TW) 獲利 + 21%，全部都是低檔佈局，安心獲利。

「隱藏機器人第四部曲」，第四部曲與日本合作生成式 AI，正宗軟體股，還推出智慧型機器人以及影像分析，快速切入 AI 商機，股價整理後突破完成大底型態，回測月線提供佈局機會，潛在上漲空間高達 + 40~50%，把握上車機會。

「AI 新飆股」，打入亞馬遜和微軟供應鏈，可望再打入 GOOGLE 和 META，AI 伺服器營收占比高，第一季獲利年增 2XX%，股價慢慢墊高，剛站穩月線，潛在上漲空間 + 30~40%，把握佈局機會。

同場加映，「材料王者」，電子上游材料，醞釀漲價，營收逐季成長，股價剛突破，潛在上漲空間 + 30~40%，現在就是起漲點。

「衛星悍將 - 鼎天 (3306-TW)」，全球衛星定位，無線通訊技術，未來 AI 應用所必須，切入 AI 鏡頭，第一季獲利年增 3.8 倍，股價整理 9 個月轉強，5/24 平盤附近開始佈局，連續兩天漲停，短線急漲過熱，先賣一半賺 + 14%，5/30 往下接回，短線上漲空間 + 20~30%，第一時間卡位，簡單獲利。

「CoWoS 新王者」，CoWoS 先進封裝商機大，半導體設備營收占比高達 60~70%，四月營收月增 91%，營收逐季增加，股價整理一年半轉強，回測月線提供佈局機會，潛在上漲空間 + 30~40%，起漲點，一起賺錢。

4 月和 5 月總共大賺 + 565%，最強飆股都在蘇建豐掌握中！

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

航海王回測，會再往前航行嗎? 一顆蘋果可以救台股嗎?

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