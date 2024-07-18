問界熱賣讓華為汽車業務賺贏過去兩年！BMW賓士奧迪不降價了 改做這件事

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 16:37

《36 氪》週三 (17 日) 報道稱，華為智能汽車解決方案 BU 截至 7 月初的半年收入達到 100 億人民幣 (約 422.5 億台幣)，超過過去兩年總和，但華為回應稱由於涉及財報訊息，建議以官方公佈資訊為準。

根據華為公布的財報，華為車 BU 的全年收入在前兩年分別為 21 億跟 47 億元，但截至本月初的收入實現翻倍成長，主要因為賽力斯今年上半年累計交車 19.42 萬輛，其中華為與賽力斯合作的「問界」交車量為 19 萬輛左右，佔比逾 9 成。

報導指出，華為車 BU 半年收入近百億人民幣，已超越大多數一級供應商如智駕重量級公司地平線，後者去年全年收入為 15.5 億人民幣，僅占華為車 BU 同期收入的三分之一。華為車 BU 曾是華為唯一虧損的業務，去年虧損約 60 億人民幣，但今年首季轉虧為盈。

而隨著中國電動車在新能源賽道的飛躍，價格向下和品質向上的優勢，慢慢也在蠶食賓士、BMW、奧迪 (BBA) 與保時捷等豪車品牌的市佔率。

今年上半年，BBA 在中國的銷量分別為 30 萬輛左右的水平，降價促銷是原因之一，但問界今年上半年交車量逼近 20 萬輛，且若從單月交車量來看，月銷近 5 萬輛的問界已跟 BBA 位列同一水準，甚至在某些月份可以超越 BBA。

但根據《21 世紀經濟報道》報導，BBA 即將全面退出價格戰且多個品牌跟進，BMW 從本月起透過減少銷量來穩定價格，緩解門市經營壓力。根據終端市場消息，包括賓士、奧迪在內的傳統豪車品牌也紛紛跟進結束「降價保市佔」策略。

德國車廠福斯與日本車廠豐田、本田跟 Volvo 等多個品牌均決定，從 7 月起調整終端政策，降低終端優惠力度，或不再進一步降價。值得一提的是，包括日產、賓士和奧迪在內，一些經銷商稱尚未收到品牌方調價的正式通知，但將根據市況進行動態調整，對「減量穩價」持積極態度。

BMW 4S 店員工週三向《券商中國》表示，目前全系列車款價格均有所上調，漲幅在 3 萬到 5 萬人民幣不等。此前關注度較高的 3 系列車款，之前優惠後裸車價為 23 萬人民幣左右，落地價格大概 27 萬人民幣，本周落地價則調漲至 30 萬人民幣左右。

BMW 中國分公司日前也說，今年下半年在中國市場將重點關注業務品質，支援經銷商穩紮穩打。

賓士 4S 店銷售人員更稱每賣一輛 C 系列就要虧 7 萬人民幣，這種情況肯定是不會持續的。目前賓士價格還處於比較平穩的狀態，接下來肯定會漲價。

此外，奧迪經銷商也表示，包括 Q5L、A6L 與 A4L 在內的主要車款價格都出現小幅上調，後續可能還會陸續漲價，但幅度不會太大。

分析人士指出，BBA 退出價格戰除考慮到用價格換市場似乎非常艱難，另一層考量是想要保住品牌價值。如果捨棄一定的銷量，能保住豪華品牌的價值，對長期發展未嘗不是一種可行的選擇。

本月以來，中國車市中宣佈促銷的車廠數量明顯減少，且促銷力道大降，業內人士普遍認為，今年下半年價格戰將有所緩解。

汽車流通協會專家委員會委員李顏偉表示，比亞迪以價換量，引發新車價格螺旋下降。上汽通用、本田、豐田、日產捲不動了，現在換成市場最有實力的一汽大眾來卷，就看哪家車廠會被捲出局。

李顏偉認為，新勢力對豪車價格影響並非決定性的，反而是 BBA 的做法最為重要。BMW 減批售、收折扣，首先要減電動車，這樣燃油車的價格才能穩住。BBA 的折扣自然也會收回來。