環球晶宣布獲美補助4億美元 將在美生產最先進12吋矽晶圓

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 17:31

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日宣布，旗下子公司 GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC 與美國商務部 (U.S. Department of Commerce) 已簽署一份不具約束力的初步備忘錄(preliminary memorandum of terms, PMT)，基於《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)，公司將獲得最高 4 億美元的直接補助。

環球晶指出，該補助將用於德州謝爾曼市 (Sherman, Taxes) 及密蘇里州聖彼得斯市 (St. Peters, Missouri) 先進矽晶圓廠之興建，將在美國生產全球最先進的 12 吋矽晶圓。

環球晶致力於在美國開發多樣化的次世代晶圓技術，以支持其經濟和韌性，包括在謝爾曼市設立研究與開發中心，以及在聖彼得斯市興建美國唯一的 12 吋先進 SOI 晶圓生產基地，竣工後預計將帶來 500 個建築相關工作機會及 130 個高薪製造工作。

環球晶預期，GWA 德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國睽違 20 多年來首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠，GWA 總經理 Mark England 表示，在拜登政府的支持下，很榮幸將全球最先進的 12 吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」。未來環球晶將全力投入美國市場，並對於能在美國半導體產業復甦中扮演決定性角色感到非常高興。

隨著此項投資計畫推動，GWA 將在德州快速發展的矽草原 (Silicon Prairie) 生態系中佔有舉足輕重的地位，England 補充，德州及北德州泰克索馬 (Texoma) 地區皆熱烈歡迎 GWA 投資案，並提供獎勵措施。公司也回應當地熱情，為謝爾曼市創造 1,200 個建築相關工作機會，與包括生產作業人員、技術人員和工程師等各領域，共 750 個高薪製造工作，並預計於 2026 年前實現。

GWA 身為唯一在美國投資先進晶圓的製造商，將有助於降低美國對海外先進晶圓製造廠的高度依賴。

北德州已是半導體先驅德州儀器 (Texas Instruments) 的所在地，環球晶的投資將使北德州進一步成為美國最獨特的半導體生態系，使其成為美國頂尖類比及嵌入式半導體企業的總部，以及美國唯一的 12 吋先進矽晶圓的製造基地。

德儀 (TXN-US) 全球採購及物流副總裁 Rob Simpson 也對此向環球晶與美國商務部表達祝賀，指出公司歡迎 GWA 在北德州的投資，這將對當地日益成長的半導體生態系帶來極具意義的貢獻。

德州州長 Greg Abbott 表示，德州持續成為全美最佳的經商重鎮。身為美國唯一的先進晶圓製造商，GWA 之所以選擇在德州投資，正因為我們擁有世界一流的商業環境、友善的商業法規，以及年輕、具備成長性及高技術的勞動力。環球晶是德州維持全美半導體製造領先地位的關鍵夥伴。

GWA 作為美國唯一的 12 吋 SOI 晶圓供應來源，MEMC LLC 的投資將為美國供應鏈增添新韌性，對此，格羅方德 (GlobalFoundries) 全球供應鏈資深副總裁 Ashlie Wallace 表示，格羅方德非常肯定晶片法案給予環球晶直接補助。環球晶為公司的長期戰略合作夥伴，當地生產的矽晶圓是製造關鍵半導體元件不可或缺的材料。

Wallace 進一步指出，聯邦政府對半導體生態系的一系列投資，正強化美國的產業及供應鏈，這對公司的客戶和美國經濟十分重要。

美國商務部長 Gina Raimondo 也強調，此次補助對於美國供應鏈至關重要，拜登總統正在重振美國在整體半導體供應鏈的領導地位，從材料、製造到研發。藉由此項投資，環球晶將在強化美國半導體供應鏈中成為要角，提供先進晶片所需的本土矽晶圓。該筆投資正協助拜登政府鞏固供應鏈的安全性，並將在德州和密蘇里州創造超過 2,000 個工作機會，並最終降低成本，提升美國的經濟與安全。

環球晶另計劃向美國財政部就 GWA 與 MEMC LLC 符合支出條件部份，申請最高可達 25% 的先進製造業投資稅收抵免 (Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭也向美國國會、商務部及財政部在晶片法案上的支持表達誠摯感謝，感謝美國政府的支持。環球晶很高興能在美國半導體供應鏈中扮演關鍵角色。尤其特別感謝 Raimondo 部長在過程中的合作與遠見，從第一天開始，她的鼓勵使自己堅信美國政府對公司投資案的支持，將對美國的目標產生重大且戰略性的影響。

環球晶視 ESG 為其核心使命，全球子公司皆致力於實踐綠色製造，持續提升節能、節水、廢棄物管理及控制空氣污染。待謝爾曼市及聖彼得斯市的工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以 100% 再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。