環球晶宣布獲美補助4億美元 將在美生產最先進12吋矽晶圓
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-17 17:31
矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日宣布，旗下子公司 GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC 與美國商務部 (U.S. Department of Commerce) 已簽署一份不具約束力的初步備忘錄(preliminary memorandum of terms, PMT)，基於《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)，公司將獲得最高 4 億美元的直接補助。
環球晶指出，該補助將用於德州謝爾曼市 (Sherman, Taxes) 及密蘇里州聖彼得斯市 (St. Peters, Missouri) 先進矽晶圓廠之興建，將在美國生產全球最先進的 12 吋矽晶圓。
環球晶致力於在美國開發多樣化的次世代晶圓技術，以支持其經濟和韌性，包括在謝爾曼市設立研究與開發中心，以及在聖彼得斯市興建美國唯一的 12 吋先進 SOI 晶圓生產基地，竣工後預計將帶來 500 個建築相關工作機會及 130 個高薪製造工作。
環球晶預期，GWA 德州謝爾曼市的生產基地全面竣工後，將成為美國睽違 20 多年來首座擁有一貫製程的先進矽晶圓工廠，GWA 總經理 Mark England 表示，在拜登政府的支持下，很榮幸將全球最先進的 12 吋矽晶圓技術帶到美國本土，以彌補美國半導體供應鏈中的「關鍵缺口」。未來環球晶將全力投入美國市場，並對於能在美國半導體產業復甦中扮演決定性角色感到非常高興。
隨著此項投資計畫推動，GWA 將在德州快速發展的矽草原 (Silicon Prairie) 生態系中佔有舉足輕重的地位，England 補充，德州及北德州泰克索馬 (Texoma) 地區皆熱烈歡迎 GWA 投資案，並提供獎勵措施。公司也回應當地熱情，為謝爾曼市創造 1,200 個建築相關工作機會，與包括生產作業人員、技術人員和工程師等各領域，共 750 個高薪製造工作，並預計於 2026 年前實現。
GWA 身為唯一在美國投資先進晶圓的製造商，將有助於降低美國對海外先進晶圓製造廠的高度依賴。
北德州已是半導體先驅德州儀器 (Texas Instruments) 的所在地，環球晶的投資將使北德州進一步成為美國最獨特的半導體生態系，使其成為美國頂尖類比及嵌入式半導體企業的總部，以及美國唯一的 12 吋先進矽晶圓的製造基地。
德儀 (TXN-US) 全球採購及物流副總裁 Rob Simpson 也對此向環球晶與美國商務部表達祝賀，指出公司歡迎 GWA 在北德州的投資，這將對當地日益成長的半導體生態系帶來極具意義的貢獻。
德州州長 Greg Abbott 表示，德州持續成為全美最佳的經商重鎮。身為美國唯一的先進晶圓製造商，GWA 之所以選擇在德州投資，正因為我們擁有世界一流的商業環境、友善的商業法規，以及年輕、具備成長性及高技術的勞動力。環球晶是德州維持全美半導體製造領先地位的關鍵夥伴。
GWA 作為美國唯一的 12 吋 SOI 晶圓供應來源，MEMC LLC 的投資將為美國供應鏈增添新韌性，對此，格羅方德 (GlobalFoundries) 全球供應鏈資深副總裁 Ashlie Wallace 表示，格羅方德非常肯定晶片法案給予環球晶直接補助。環球晶為公司的長期戰略合作夥伴，當地生產的矽晶圓是製造關鍵半導體元件不可或缺的材料。
Wallace 進一步指出，聯邦政府對半導體生態系的一系列投資，正強化美國的產業及供應鏈，這對公司的客戶和美國經濟十分重要。
美國商務部長 Gina Raimondo 也強調，此次補助對於美國供應鏈至關重要，拜登總統正在重振美國在整體半導體供應鏈的領導地位，從材料、製造到研發。藉由此項投資，環球晶將在強化美國半導體供應鏈中成為要角，提供先進晶片所需的本土矽晶圓。該筆投資正協助拜登政府鞏固供應鏈的安全性，並將在德州和密蘇里州創造超過 2,000 個工作機會，並最終降低成本，提升美國的經濟與安全。
環球晶另計劃向美國財政部就 GWA 與 MEMC LLC 符合支出條件部份，申請最高可達 25% 的先進製造業投資稅收抵免 (Advanced Manufacturing Investment Credit, AMIC)。
環球晶董事長暨執行長徐秀蘭也向美國國會、商務部及財政部在晶片法案上的支持表達誠摯感謝，感謝美國政府的支持。環球晶很高興能在美國半導體供應鏈中扮演關鍵角色。尤其特別感謝 Raimondo 部長在過程中的合作與遠見，從第一天開始，她的鼓勵使自己堅信美國政府對公司投資案的支持，將對美國的目標產生重大且戰略性的影響。
環球晶視 ESG 為其核心使命，全球子公司皆致力於實踐綠色製造，持續提升節能、節水、廢棄物管理及控制空氣污染。待謝爾曼市及聖彼得斯市的工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以 100% 再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。
環球晶是全球第三大半導體晶圓供應商，於三大洲、九個國家擁有十八個製造及營運據點。作為全球半導體技術的領導者，環球晶圓致力於為領先的晶片製造商提供創新和先進技術的解決方案，共同改善全世界的生活。
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