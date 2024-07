環球晶宣布獲美補助4億美元 將在美生產最先進12吋矽晶圓

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (17) 日宣布,旗下子公司 GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC 與美國商務部 (U.S. Department of Commerce) 已簽署一份不具約束力的初步備忘錄(preliminary memorandum of terms, PMT),基於《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act),公司將獲得最高 4 億美元的直接補助。