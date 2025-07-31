川普8/1關稅大限逼近 美媒爆料：美國如擠檸檬般對台施壓

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-31 11:30

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美國政府 8 月 1 日「對等關稅」大限逼近，多國代表團正在華府進行最後談判，一名白宮官員證實，川普總統計劃周四（31 日）簽署新行政命令，對幾個未能在期限內敲定貿易協議的國家課徵更高關稅。

美媒爆料，美國如擠檸檬般對台施壓。（圖：Shutterstock）

據美媒《Politico》周四報導，這可能包括美國一些最大貿易夥伴，例如加拿大、墨西哥及台灣等。這些國家的領袖及其他大型經濟體的官員正絞盡腦汁，試圖在最後關頭談成協議或爭取延期，但前景普遍不樂觀。

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一名了解台美貿易談判的知情人士說：「美國貿易談判代表正像擠檸檬般向台灣施壓，美國想要獲得進入台灣市場的一切。」

倘若台美在最後大限到期未有結果，台灣將被美方課徵 32% 高額關稅。

數月來台灣談判代表一直積極阻止美國徵收 32% 關稅，包括承諾增加對美採購，例如農產品、液化天然氣、武器等，藉此縮減台美 730 億美元貿易逆差。本周台美代表仍在華府談判，但至今未有突破。

《Politico》直言，這讓賴清德總統陷入兩難：若他接受苛刻貿易條件，恐引發國內關鍵選民反彈；若他拒絕美方要求，萬一共軍在 2027 年侵略台灣，台灣可能會失去川普的支持。

一位熟悉台美談判的消息人士說：「對台灣而言，惹惱川普可能事關生死。」

與以往關稅截止日期不同，白宮稱川普這次說到做到，不再延期。自 4 月 2 日美國首次對數十個貿易夥伴實施「對等關稅」以來，已兩度延期。

川普周三也在社群平台 Truth Social 上表態：「8 月 1 日截止就是 8 月 1 日截止——立場堅定，不會延期，這將是美國的大日子！！！」

與此同時，韓國總統李在明周四表示，韓美貿易協議消除了韓國出口環境的不確定性，而韓國對美投資的 3,500 億美元中，1,500 億將列為韓美造船合作專用資金。

韓國總統辦公室政策室長金容範進一步表示，美國對韓國汽車關稅將降至 15%，韓國不會向美國進一步開放稻米和牛肉市場。

美國總統川普周三發文，稱美國已與韓國達成全面的貿易協議。根據協議，韓國將向美國提供 3,500 億美元，用於由美方擁有並控制的投資項目。

此外，韓國還將採購價值 1,000 億美元的液化天然氣或其他能源產品，並承諾再投資一筆大額資金，用於其本國投資目的。該金額將在韓國總統李在明兩周後訪美舉行雙邊會談時公布。