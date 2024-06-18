〈環球晶股東會〉子公司獲歐盟與義大利支持 取得1.03億歐元補助金

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-18 09:36

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (18) 日宣布，義大利子公司 MEMC S.p.A. 獲得歐盟執委會支持，也取得義大利企業暨義大利製造部的 IPCEI ME/CT 計畫最高 1.03 億歐元之研發補助，用於打造歐洲最先進之 12 吋半導體矽晶圓廠。

環球晶指出，義大利子公司 MEMC S.p.A. 繼歐盟執委會 (EU Commission) 旗下競爭總署 (Directorate General for Competition, DG Competition) 核准環球晶位於義大利子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A. (MEMC S.p.A.) 的擴廠案後，此次再度獲得義大利補助，有助填補歐洲半導體先進矽晶圓的關鍵缺口。

MEMC S.p.A. 總經理 Marco Sciamanna 指出，公司新建的 12 吋晶圓廠將支持 IPCEI ME/CT 法案所聚焦的四項高科技領域下游產品的開發，其中包括 SENSE(感測器)、THINK(邏輯元件)、ACT(功率電子) 及 COMMUNICATE(通訊元件)。同時，公司很榮幸能夠名列該法案所遴選的 56 家企業之一，更自豪的是公司是極少數能夠在所有四個高科技領域皆做出實質貢獻的公司之一。

環球晶董事長徐秀蘭表示，在經濟區域化的時代，歐盟執委會和義大利政府已戰略性地將半導體及高科技產業定為最重要的投資目標，以增加其韌性。MEMC S.p.A. 新建的 12 吋晶圓廠完全符合歐盟執委會對先進技術之『研究與開發』(Research and Development) 及『率先產業布局』(First Industrial Deployment) 的標準。

MEMC S.p.A. 作為歐洲最新的 12 吋矽晶圓生產基地，採用最先進的製造技術以滿足客戶日益複雜的需求，公司很榮幸能夠成為 IPCEI ME/CT 法案中的一員，並由衷感謝歐盟執委會和 MIMIT 的支持。

MEMC S.p.A. 在諾瓦納 (Novara) 和美拉諾 (Merano) 皆擁有生產基地，於義大利已成功營運數十年，其所生產之晶圓被用於構建整個歐洲高科技經濟所使用的各種設備，涵蓋汽車、工業物聯網 (IOT & IIOT)、消費電子及醫療設備等領域。

MEMC S.p.A. 透過此次擴廠，將於諾瓦拉創造 600 個建築相關工作及 150 個長期工作機會。根據美國半導體行業協會 (Semiconductor Industry Association) 之研究，半導體產業中每增加 1 個就業機會，將支持當地經濟額外 5.7 個工作機會。

環球晶視 ESG 為其核心使命，全球子公司皆致力於實踐綠色製造，持續提升節能、節水、廢棄物管理及控制空氣污染。MEMC S.p.A 新的 12 吋晶圓工廠全面運轉後，最高將可回收五成之生產用水，並規劃以 100% 再生能源來製造全球最先進的矽晶圓，竭盡所能地減少環境足跡。