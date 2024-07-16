〈房產〉桃園A10山鼻站高規格預售廠辦大樓將公開標售 8/28開標
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 17:23
商仲業者受託辦理桃園 A10 山鼻站高規格預售廠辦大樓標售，標的距離機場捷運 A10 山鼻站 600 公尺，為地上 6 層、地下 1 層之整棟廠辦大樓，包含廠辦空間 4,214.66 坪與坡道平面車位 65 個，全案預計在 2025 年底完工，適合自用企業打造集團總部，將在 8 月 28 日開標，市場依此一量體估算成交價應在 10 億元以上 。
中美科技戰帶動強勁的科技業與製造業回台設廠熱潮，隨著第一階段產線擴張逐步到位，企業辦公與研發空間升級需求將接續而來。根據第一太平戴維斯統計，自 2022 年到今年上半年，科技業與製造業在購置大型商用不動產跟土地的金額達 1630 億元，其中約 652 億元投入到辦公室與工業廠辦之中，且逐年比重增加，由 2022 年的 2 成到目前的 4 成，明顯觀察到科技與製造業的需求轉移。
第一太平戴維斯指出，過往北台灣辦公室與工業廠辦交易主要集中在雙北市區，隨著高鐵與機場捷運等路網逐漸成熟，縮短與其他都會區的空間距離，桃園眾多的產業群聚與航空城等建設利多，促使企業在桃園購置或自建總部的意願增加，包括 PCB 龍頭臻鼎 - KY(4958-TW) 預計在桃園青埔高鐵站前投入 50 億元，興建 1.4 萬坪的新綠能智慧建築總部大樓，預計 2028 年完工；近期動工的山榮資產「南美智慧園區」，占地 1.6 萬坪，第一期將興建 2 棟智慧廠辦，一棟將為瑞健醫療集團客製化打造醫療科技智慧廠辦，另一棟將鎖定醫療、AI 等高科技企業。
負責本案的第一太平戴維斯協理張峯樹表示，目前桃園工業土地普遍站上 2 字頭，龜山與中壢工業區則突破 4 字頭，華亞工業區已達到 6 字頭，單價與新北市的土城工業區不相上下，隨著工業土地價格上升，在成本與生產使用型態的考量下，桃園立體化廠辦交易與需求將更趨明顯。
本次公開標售的桃園 A10 山鼻站高規格預售廠辦大樓，業主是中謹建設，全案位於機場捷運 A10 站周邊，鄰近遠雄自由貿易港區以及陸續交地的桃園航空城優先產專區，具備海、空運輸優勢，建物標準層樓高 4.85 米，載重 800 公斤至 1 噸，並規劃卸貨碼頭與 3 噸重貨梯，適合欲將生產與辦公空間結合，打造集團總部的自用型買方。
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