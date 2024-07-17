老屋交易熱 年輕房貸族群購買老屋占比大攀升並創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-17 09:11

隨著房市火熱及房價高漲，選擇購買中古屋的年輕人也愈來愈多。房仲業者彙整聯徵中心資料，觀察 30 歲以下年輕房貸族購買不同屋齡住宅的申貸件數及占比，結果顯示，從 2014 年到 2023 年，年輕房貸族購買屋齡 30 年以下住宅的申貸件數從 22,551 件降至 21,959 件，小幅減少 2.6%，而購買屋齡 30 年以上住宅的申貸件數則從 5,242 件增加至 6,454 件，激增 23.1%。

同時，由從占比來看，2014 年，只有 18.9% 的年輕房貸族選擇購買屋齡 30 年以上的中古屋，但到了 2023 年，這一佔比已經提升到了 22.7%，創歷史新高，顯見年輕人對老屋的接受度正不斷提高。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年來選擇購買中古屋的年輕人確實有明顯增多的跡象，推估主要原因最重要在中古屋更具價格優勢。新建案價格通常會比中古屋高出不少，以台北市為例，目前台北市新建案的成交單價基本都在百萬元以上，而中古屋的成交單價仍普遍落在 7-8 字頭，二者價差顯著，再加上新建案公設比動輒 30%-40%，購屋民眾會買到很多無法有效利用的「虛坪」，相較之下，對口袋不深的年輕族群來說，購買中古屋的性價比 (CP 值) 更勝一籌。

其次，中古屋更有抗跌保值性。大部分新建案都位於城市外圍或新興重劃區，這些區域起步相對較晚，生活機能、交通機能尚未完全成熟，而房價卻有明顯超漲的現象，未來一旦房市發展不如預期，這些區域的新建案恐怕首當其衝。反觀蛋黃區的中古屋，有穩定的自住需求支撐，房價抗跌保值性更高，甚至未來還有可能參與都更或危老改建，進一步提升其價值和吸引力。

同時，中古屋也有機會拿到不錯的貸款條件。一般認為房子愈老，貸款條件愈不利，核貸成數低、貸款利率也比較高，但其實屋齡並非銀行核貸的唯一標準，現在遍地是老屋，通常只要地段好、貸款人信用狀況良好，即使屋齡較高，銀行仍願意給予相對有利的貸款條件。依據聯徵中心揭露，今年第一季，年輕房貸族申貸屋齡 30 年以上中古屋的核貸成數中位數就高達 79.32%、接近 8 成。

莊思敏指出，在面對高房價、房屋老化的雙重壓力下，「愈買愈老」已是一種趨勢，尤其政府釋出新青安貸款政策後，總價 1,000-1,500 萬元之間、符合新青安最高貸款額度的中古屋更是成為市場上的搶手貨，交易需求快速攀升。