〈房產〉台積電帶來錢潮與人潮 高雄這區空屋半年減少逾1000宅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 10:46

台積電 (2330-TW) 帶旺股市和房市，根據內政部最新公布的 2023 年下半年低度用電住宅（俗稱空屋），高雄市設有房屋稅籍但卻閒置的空屋比率下降，相較上半年減少約 0.06 個百分點，扣除偏鄉，減少最多的前三名行政區，第三名為前金區、第二名為橋頭區，而左營區空屋比率則下降了 1.28 個百分點，且空屋宅數大幅減少了 1,089 棟。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，空屋率下降與人口遷入成長息息相關，近年國際大廠紛紛前進高雄設廠，帶動紅利區域房市景氣熱絡，尤其機能成熟的商圈，房市剛需表現強勁，自住、租屋需求攀升，餘屋逐漸去化，實際居住人口也增加，因而帶動空屋率下降，另外同樣帶建設紅利的新興重劃區，因房價普遍較親民，深受首購族青睞，隨建設機能逐步到位，自住率也隨之拉升。而受囤房稅 2.0 上路，為避免支付高額稅款，也促使多屋族更加積極處理空置物件，出售、出租閒置住宅增加，有助區域空屋率下降。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，左營區是高雄匯集商業與生活機能相當優渥成熟的行政區，區域地段精華、住宅供給多元，包括巨蛋商圈、高鐵特區、榮總等商圈，原本就是購屋及就業客群熱門首選，近年再受惠產業紅利，左營區是距離台積電廠區、楠梓科技產業園區最近的蛋黃區，因而更加帶動剛需與租屋需求強勁，另外左營邊陲區，像是左營舊城南門圓環一帶，近年新大樓供給旺盛，不乏推案戶數 500 戶以上大案，3 房每坪最低 2 字頭，相比熱門商圈更好入手，也為區域增添不少自住買氣。

空屋率下降第二的橋頭區，陳揚智指出，橋頭區自帶橋科利多，亦同屬台積電概念區，主要新建案供給集中在橋頭新市鎮，雖生活圈機能尚發展中，但因擁有捷運青埔站機能，加上房價比楠梓來的親民，頗受首購族青睞，整體外溢效應也帶動區域人口快速攀升。

另外一方面，觀察主要行政區中，空屋比率攀升最多的前三區，第一名為前鎮區增加 0.48 個百分點，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加 0.37 個百分點。