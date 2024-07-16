〈房產〉除了摩鐵之外台中超市房產交易量也攀高 最大買家就是建商

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 11:30

根據最新實價資訊揭露，台中市西屯區十二期重劃區的楓康超市青海店，今年 4 月以附帶租約的方式，被自然人買家以總價 5.9 億元無貸款買下當新房東，該超市建坪約 390 坪，地坪約 457.7 坪，是西屯區今年實價登錄揭露總價最高的不動產交易，且買方具建商背景。

台灣房屋信實台中青海店店長廖鴻源表示，該筆交易坐落福科二路與青海路的角地，地段條件頗佳，且土地型態方正，周邊鄰地也還有持續整合的可能性，因此頗具開發彈性，加上該筆交易的土地使用分區為住二用地，最高容積率可達 220%，比同區段住一、住一之一用地的 140% 更具開發價值，有利於建商規劃大樓產品，因而吸引業者出手。

該筆交易換算土地取得單價，大約 129 萬元，由於先前十二期單價突破 125 萬元的土地，皆為商業用地，因此本次交易也刷新十二期住宅用地的新高價位；但因買賣不破租賃，所以目前超市仍持續經營，對買家而言，具有短期穩定收租、長期開發可期的雙重利多。