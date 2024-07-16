〈房產〉新青安貸款查獲1502件涉違規 占整體貸款戶約2.3%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 14:17

針對各界關注「新青安」貸款傳出投機、炒房等事宜，財政部今 (16) 日公布，各公股銀行輔以政府資料清查結果顯示，總計 1,502 件涉有違規，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，本次稽查結果占整體貸款件數約達 2.3%，對房市實質影響有限，應僅是透過殺雞儆猴，讓購屋人不至於浪費政府美意。

財政部調查指出，此次查核是督導公股銀行參照相關規範，首波先就去年 8 月 1 日起至今年 3 月 31 日已核貸的新青安貸款案件，由公股銀行自行篩選疑似高風險態樣案件確實清查，輔以政府資料勾稽並比對結果，初步查核出租情事計 1332 件、人頭戶計 170 件，總計 1,502 件未符自住使用個案。

徐佳馨分析，自去年底以來的一波房市多頭，各界直指為新青安貸款帶動，致使政府近期推出包含「新青安切結書」、稽查違規戶等配套，期望穩定補助貸款使其不淪為炒作工具。此次雖僅是初步稽查結果，但查出違規件數不多，實質影響有限，但至少增加部分資產槓桿失衡的持有人釋出意願，其次民間行庫貸款戶也應能增加，最重要的是透過殺雞儆猴，能讓資源花在刀口，也不至於購屋人浪費政府美意。

住商機構盤點財政部資料，自去年 8 月至今年 5 月止，每月撥貸戶數逐月大增，到今年 5 月到達最高峰，每月撥貸戶數達 8,273 戶、每月撥貸金額約 636 億元；惟近期政府推出控管政策後，6 月撥貸戶數降至 7,244 戶、撥貸金額降至約 568 億元，單月減幅約達 12.44、10.74%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，從去年 8 月到今年 6 月止，全台買賣移轉棟數約近 30 萬戶，另據財政部資料，新青安貸款戶數共達 6.5 萬戶，而此次查出違約件數達 1,502 件，分別僅占全台移轉棟數約 0.5%、新青安貸款戶數約 2.3%，顯示自用剛性需求仍為房市買盤最大公約數。