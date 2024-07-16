〈房產〉每百戶就有2戶買房 南二都刷新家戶購屋比天花板
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-16 09:48
2024 年上半年六都移轉棟數數創下 13 年來新高，也讓各市家戶購屋比大漲，房仲業者彙整六都地政、民政局資料，六都上半年家戶購屋比全數上揚，其中尤以南二都表現最為驚人，家戶購屋比皆破 2%，雙雙創下自 2016 年以來新高。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，南二都在半導體產業進駐等議題帶動下，適逢國內股市大漲，熱錢持續湧入房市，刺激市場買氣。
住商機構盤點六都民政、地政單位之區域家戶數與移轉棟數，統計出家戶購屋比，以此評估區域買氣。統計顯示，六都上半年家戶購屋比合計達到 2.1%，換言之是六都每 100 戶居民中，平均有超過 2 戶人在上半年購屋，已平歷年來最高紀錄。
資料顯示，台南市、高雄市上半年家戶購屋比分別達 2、2.1%，雙雙創下歷年最高紀錄，其中台南市更首次家戶購屋比破 2% 大關，徐佳馨指出，受「新青安」優惠貸款帶動，加上上半年度台股持續創新高，市場游資滿滿情況下，熱錢湧入房地產市場；此外，南二都近年來有高科技巨擘進駐帶動，房市話題充分，加上區域房價相較其他四都仍算親民，吸引購屋、置產族群目光，致使區域買氣有感上升。
關注其他四都數據，台北市上半年家戶購屋比達 1.4%、新北市為 2%、桃園市為 2.6%、台中市則是 2.4%，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，全台六都家戶購屋比數據以桃園市位居龍頭，觀察 2016 年以來上半年數據，桃園市僅 2023 年委居第二，其餘數年家戶購屋比皆是冠軍，主因為區域重劃區議題濃厚，加之親民房價磁吸雙北「脫北者」族群青睞，區域買房風氣甚為風行。
賴志昶提醒，六都雖說上半年房市仍維持高檔買氣，但是下半年適逢全球總統大選年，尤以美國選情最為激烈，牽動全球政經局勢敏感神經，台美互動緊密，後續發展更值得留意。在此狀況下，政府如何因應更值得關注，特別是資金潮去向，下半年若建案排隊、利用新青安炒作等亂象仍持續叢生，政府恐有進一步管控措施，值得購屋族群注意。
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