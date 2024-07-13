蘿蔔快跑訂單爆量 「趕晚集」的百度要翻身了？

鉅亨網編譯許家華 2024-07-13 09:45

技術尚需提升，成本是挑戰

根據業界專家分析，百度的「蘿蔔快跑」與特斯拉 (TSLA-US) 的自動駕駛技術有明顯差異。蘿蔔快跑部分透過軟體程式碼操控，可能會設定固定路線並受到地理限制。目前技術尚未成熟，百度的自動駕駛技術仍處於 L3 級，與 L4 級別的高度自動化水準仍有一定差距。

此外，成本也是無人駕駛技術商業化的一大挑戰。據了解，蘿蔔快跑第五代無人車各項成本總計 48 萬元 (人民幣，下同)，車輛可確保 5 年內的可靠運營，車的成本按 5 年分攤每天是 263 元，加上每月約 170 萬元的安全員薪資，成本壓力不容忽視。

為了進一步降低成本，百度今年 5 月宣布第六代無人車的成本降至 20 萬元，且在四季度投放 1000 輛，並將全部轉為遠程監控 (無安全員)，屆時經營效率可以大幅提高。

BAT 掉隊的百度能否翻身?

作為曾經的網路三巨頭，近年來百度在市值和營收方面已經在 BAT (百度、阿里巴巴、騰訊) 中掉隊。從業績來看，百度今年第一季營收僅 314.3 億元，而同期騰訊和阿里巴巴分別為 1595 億元及 2218.7 億元，近兩年百度營收大致上在 300 億元徘徊。

在智慧駕駛領域，百度也面臨來自國內外強敵的激烈競爭。華為、特斯拉等企業都在加大在自動駕駛技術方面的投入與佈局。百度自 2013 年開始佈局自動駕駛，但被業內稱為「起了個大早，趕了個晚集」。

目前，百度的自動駕駛業務仍處於「燒錢」階段，預計要到 2024 年才能實現規模化上路，2025 年才能實現盈利。面對兆級的無人駕駛市場，百度想要藉此實現翻身，恐怕還需要一個漫長的過程。

武漢市民的「蘿蔔快跑」體驗

根據採訪，武漢市民在體驗「蘿蔔快跑」無人駕駛車輛時，普遍感受到了便捷與舒適，但也存在一些問題。

向陽是無人駕駛的擁躉，他在體驗後認為，蘿蔔快跑最大的優點是便宜、安靜，但最大缺點是開得慢，有些「笨」，不會像人那麼隨機應變，由於秉持安全第一原則，遇到什麼狀況都會主動先讓，往往可能造成交通堵塞。

依依因安全考量，在初次體驗時特地選擇較短的行程，結果發現蘿蔔快跑的定位不太準確，經常需要在定位點附近走很遠才能找到車。

總體而言，武漢市民對無人駕駛技術的態度不太統一，有支持的也有反對的。有人認為這是技術發展的大勢所趨，但也有人擔心安全隱患和系統完善問題。