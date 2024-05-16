搶先特斯拉一步 百度Apollo Go機器人計程車明年或可獲利

鉅亨網編譯許家華 2024-05-16 15:00

中國科技公司百度 (BIDU-US) 周三 (15 日) 表示，旗下 Apollo Go 機器人計程車部門預計明年將獲利。

百度是中國新興機器人計程車市場的主要參與者之一，並取得北京一區無人駕駛叫車服務許可，於 2021 年 11 月開始收費。此後再於武漢與重慶取得商用機器人計程車（Robotaxi）執照。

雖然為了安全起見，大多數車內仍派一名員工監控，但 2023 年 9 月，同一個北京地區正式允許百度和新創公司小馬智行對無人乘坐的機器人計程車進行收費。

百度最近一期財報指出，Apollo Go 在 2023 年最後三個月營運約有 839000 次出行。第四季武漢的訂單約 45% 是完全無人駕駛，自前一季的 40% 比例上升。

除了增加使用量和降低每次乘車的勞動力成本外，百度還降低了汽車成本，根據百度周三宣布的內容，Apollo 第六代機器人計程車成本約 28169 美元，連上一代的半價都不到。

百度計劃今年在武漢市部署 1000 輛第六代機器人計程車，目前百度在武漢已運營多輛無配置人力的機器人計程車。

百度在新聞稿中表示：「隨著成本下降和訂單增加，Apollo Go 的單位經濟效益（UE）已接近盈虧平衡，預計將在 2024 年第四季實現平衡，並在 2025 年實現盈利。 」

根據證管會網站 4 月下旬報導，百度競爭對手機器人計程車業者小馬智行 (Pony.ai) 正準備在中國境外上市。

同業質疑聲浪 & 特斯拉競爭

汽車產業仍充斥對完全無人駕駛汽車的質疑聲浪，因為無人駕駛汽車需要廣泛的監管批准才能運作。

小鵬汽車副總裁 Brian Gu 上個月表示，他預計至少五年內機器人計程車還無法成為車廠真正業務。

然而，電動車巨擘特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 可能不這麼想，上個月初，他在自家媒體社群平台 X 上發文表示，特斯拉將於 8 月 8 日推出無人駕駛計程車 Robotaxi。