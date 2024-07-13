〈熱門股〉金寶斬獲伺服器新客戶 周漲近3成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-13 10:00

金寶 (2312-TW) 日前於股東會時指出，已經打入伺服器領域中，並在法說會進一步透露，目前斬獲新客戶，並在墨西哥試產當中，主要生產 L2 為主，激勵金寶本周股價周漲近 3 成，寫近 22 年來新高，站穩所有均線。

金寶本周漲幅 27.25%，周一 (8 日) 跳空漲停鎖住 23.8 元，周五 (12 日) 最高漲至 28.4 元，股價寫下近 22 年來新高，周五終場收 27.55 元。不過觀察三大法人本周籌碼動向，周二 (9 日)、周三 (10 日) 連續賣超 2 日，共計大砍 3.7 萬張，周四轉為買方，買超 3232 張，但周五再賣超 1.7 萬張，本周三大法人合計賣超金寶 5.2 萬張。

金寶總經理陳威昌表示，伺服器業務的新客戶，目前在墨西哥試產當中，主要生產 L2(零件次組裝)，且試產的產品良率表現佳，將持續為客戶試產。未來待客戶信任度提高後，將進一步爭取 L6(主機板組裝)、L10(組裝與測試) 以及 L12(伺服器整機櫃及軟體裝機) 等訂單。