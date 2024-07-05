〈金寶法說〉伺服器新客戶在墨西哥試產中 不排除生產L6、L10、L12

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 16:39

金寶 (2312-TW) 今 (5) 日召開線上法說會，總經理陳威昌針對市場關心的伺服器業務釋出最新市況，陳威昌透露，目前伺服器斬獲新客戶，並在墨西哥試產中，主要生產 L2 為主，待客戶信任度提高後，不排除往 L6、L10、L12 前進。

陳威昌提到，伺服器業務的新客戶，目前在墨西哥試產當中，主要生產 L2(零件次組裝)，試產的產品良率表現佳，將持續為客戶試產，待客戶信任度提高後，將進一步爭取 L6(主機板組裝)、L10(組裝與測試) 以及 L12(伺服器整機櫃及軟體裝機) 等訂單。

泰國方面，陳威昌則說，泰國在伺服器業務上布局已久，主要生產 L10 與 L12，良率同樣表現亮眼，金寶扮演純代工角色。

市場也關心金寶代工的伺服器類型，陳威昌指出，由於這方面屬於商業機密，無法透露產品是否為 AI 伺服器或通用型伺服器，但與市面上的產品沒有太大差別。

針對金寶各產品線的營收比重，陳威昌說明，消費性電子產品占最大宗，且在新產品訂單陸續加入後，營收占比由 30% 提高至 40%，印表機、儲存設備則分別占 20% 至 25%，網路通訊產品占 10% 至 15%，同時也希望合併毛利率可以維持 5% 至 7% 的水準。

至於伺服器產品歸類在哪一產品組合，陳威昌表示，與伺服器客戶對接的是儲存設備的團隊，暫時放在儲存設備的類別中，不過目前占比仍低，未來若伺服器業務擴大，不排除單獨拉出來。

陳威昌提到，金寶目前在泰國、中國、馬來西亞、墨西哥、巴西等地皆設有產線，全球稼動率約 85%。資本支出部分，去年金寶資本支出為 8000 萬美元，陳威昌表示，由於大部分投資去年已經完成，今年資本支出將略低於去年。