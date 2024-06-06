〈金寶股東會〉金寶切入AI伺服器 陳威昌：客戶人還在台灣、是AI三大巨頭之一
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 13:05
金寶 (2312-TW) 今 (6) 日召開股東會，會後總經理陳威昌接受媒體訪問指出，目前金寶已經切入 AI 伺服器領域，並從代工開始。陳威昌進一步透露，目前主要以 L2 為主，而委託的這位客戶為來台參加 COMPUTEX 的三大巨頭之一，目前人還在台灣。
陳威昌說明，目前金寶在伺服器上還不足以幫客戶設計，但在代工上綽綽有餘，所以主要以代工為主，而客戶下單的為 L2 階段訂單，目前仍在試產中。客戶最在意的良率部分，陳威昌表示，第一批試產的板子良率為 100%，因此未來可以繼續走下去。
外界關心金寶伺服器業務是否與仁寶 (2324-TW) 重疊，陳威昌則表示，金寶與仁寶、康舒 (6282-TW) 一直有合作關係，仁寶有很多厲害的工程師，在代工方面表現也很好，即便是金寶客戶，也會推薦仁寶給客戶，與康舒則合作電源供應器。
除了代工 L2，陳威昌指出，在泰國也有幫客戶小量進行 L10 業務，主要作為存儲設備使用，雖然量不大，但已經生產一段時間，且技術上沒有問題。
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