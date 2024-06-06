〈金寶股東會〉金寶切入AI伺服器 陳威昌：客戶人還在台灣、是AI三大巨頭之一

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 13:05

金寶 (2312-TW) 今 (6) 日召開股東會，會後總經理陳威昌接受媒體訪問指出，目前金寶已經切入 AI 伺服器領域，並從代工開始。陳威昌進一步透露，目前主要以 L2 為主，而委託的這位客戶為來台參加 COMPUTEX 的三大巨頭之一，目前人還在台灣。

陳威昌說明，目前金寶在伺服器上還不足以幫客戶設計，但在代工上綽綽有餘，所以主要以代工為主，而客戶下單的為 L2 階段訂單，目前仍在試產中。客戶最在意的良率部分，陳威昌表示，第一批試產的板子良率為 100%，因此未來可以繼續走下去。