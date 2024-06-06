〈金寶股東會〉總座陳威昌：Q1谷底已過 全年營運保守看待

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-06 10:57

金寶 (2312-TW) 今 (6) 日召開股東會，會後總經理陳威昌接受媒體訪問，認為第一季為營運谷底，不過在存儲設備及印表機需求回溫帶動下，下半年有望優於上半年。全年營運陳威昌則保守看待，需持續觀察市場需求，但以雙位數成長為目標。

陳威昌表示，印表機市場的需求原先較為平穩，但今年有觀察到需求有增加。另外，消費性產品也在增加，包括傳真機與計算機，其中計算機為金寶重要產品，且幫歐洲知名小家電產品代工，需求也持續增溫。

至於泰國廠方面，陳威昌說明，目前泰國 4 個廠已經全數完工，馬哈差廠將投入存儲設備的生產，其他 3 座廠則位在碧武里廠區，廠區大約 50 萬平方米，規劃導入所有產品的生產，包含穿戴式產品、印表機、網路通訊產品以及充電樁等。