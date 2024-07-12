search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 國票金(2889)次交易(15)日除權息0.98元，參考價15.93元

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05

國票金(2889-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.73元，股票股利0.25元，合計股利0.98元。

首日參考價為15.93元，相較今日收盤價17.05元，權息值合計為1.12元，股息殖利率4.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/15 17.05 0.73 4.28% 0.246
2022/08/01 14.1 0.0 0.0% 0.5
2022/06/29 15.75 0.65 4.13% 0.0
2021/10/06 15.95 0.0 0.0% 0.35
2021/07/27 17.45 0.65 3.72% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
國票金17.05-0.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強減碼股

偏強
國票金

66.67%

勝率

#當沖高手_弱

偏強
國票金

66.67%

勝率

#高檔出場訊號

偏強
國票金

66.67%

勝率

#營收創高股

偏強
國票金

66.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty