盤後速報 - 國票金(2889)次交易(15)日除權息0.98元，參考價15.93元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 17:05
國票金(2889-TW)次交易(15)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.73元，股票股利0.25元，合計股利0.98元。
首日參考價為15.93元，相較今日收盤價17.05元，權息值合計為1.12元，股息殖利率4.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/15
|17.05
|0.73
|4.28%
|0.246
|2022/08/01
|14.1
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/06/29
|15.75
|0.65
|4.13%
|0.0
|2021/10/06
|15.95
|0.0
|0.0%
|0.35
|2021/07/27
|17.45
|0.65
|3.72%
|0.0
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