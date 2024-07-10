投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:45
1. 投信累計買超 5 日的股票
開發金 (2883-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、兆豐金 (2886-TW)、聯電 (2303-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、光寶科 (2301-TW)、國票金 (2889-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、國票金 (2889-TW)、日月光投控 (3711-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、國票金 (2889-TW)、日月光投控 (3711-TW)、光寶科 (2301-TW)
5. 投信當日 (09) 買超的股票
遠傳 (4904-TW)、日月光投控 (3711-TW)、京元電子 (2449-TW)、國票金 (2889-TW)、玉山金 (2884-TW)
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