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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:45

1. 投信累計買超 5 日的股票
開發金 (2883-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、兆豐金 (2886-TW)、聯電 (2303-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、光寶科 (2301-TW)、國票金 (2889-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、國票金 (2889-TW)、日月光投控 (3711-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、國票金 (2889-TW)、日月光投控 (3711-TW)、光寶科 (2301-TW)

5. 投信當日 (09) 買超的股票
遠傳 (4904-TW)、日月光投控 (3711-TW)、京元電子 (2449-TW)、國票金 (2889-TW)、玉山金 (2884-TW)
 

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開發金16.350.93%
遠傳79.2-4.92%
台灣大1010.00%
兆豐金41.80.36%
聯電54.5-1.45%
光寶科110.53.27%
國票金16.9-0.59%
日月光投控178-1.11%
京元電子1352.66%
玉山金29.450.68%

鉅亨贏指標

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#波段上揚股

偏強
京元電

75%

勝率
中弱短強
光寶科

71.43%

勝率

#指標剛突破

偏強
京元電

75%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
國票金

66.67%

勝率

#V型反轉

偏強
日月光

64%

勝率

#營收獲利增加

偏強
日月光

64%

勝率

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