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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 08:45

1. 投信累計買超 5 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、光寶科 (2301-TW)、國票金 (2889-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、國票金 (2889-TW)、玉山金 (2884-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、國票金 (2889-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
遠傳 (4904-TW)、玉山金 (2884-TW)、國票金 (2889-TW)、日月光投控 (3711-TW)、京元電子 (2449-TW)

5. 投信當日 (10) 買超的股票
中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、新光金 (2888-TW)、台達電 (2308-TW)、群益證 (6005-TW)
 

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遠傳79.80.38%
聯電54.70.00%
台灣大101-0.98%
光寶科109.50.46%
國票金17.10.00%
玉山金29.850.84%
中信金40.25-1.47%
日月光投控193.57.80%
京元電子131-2.96%
新光金11.8-0.42%
台達電4343.21%
群益證25.05-0.60%

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