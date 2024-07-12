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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:45

1. 投信累計買超 5 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、台灣大 (3045-TW)、國票金 (2889-TW)、中信金 (2891-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
遠傳 (4904-TW)、聯電 (2303-TW)、國票金 (2889-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、遠傳 (4904-TW)、國票金 (2889-TW)、日月光投控 (3711-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、新光金 (2888-TW)、台達電 (2308-TW)、上海商銀 (5876-TW)

5. 投信當日 (11) 買超的股票
中信金 (2891-TW)、華通 (2313-TW)、玉山金 (2884-TW)、遠東新 (1402-TW)、上海商銀 (5876-TW)
 

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遠傳79.4-0.50%
聯電53.2-2.74%
台灣大1010.00%
國票金17.150.29%
中信金40.30.12%
玉山金29.850.00%
日月光投控178.5-7.75%
新光金11.951.27%
台達電422.5-2.65%
上海商銀44.550.00%
華通87.7-2.88%
遠東新38.050.13%

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#波段上揚股

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80.65%

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#帶量跌破均線糾結

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#動能指標上漲股

偏強
國票金

66.67%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
國票金

66.67%

勝率

#營收創高股

偏強
新光金

80.65%

勝率
偏強
國票金

66.67%

勝率
偏強
中信金

70%

勝率

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