盤後速報 - 堤維西(1522)下週(7月18日)除息2元，預估參考價68.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05
堤維西(1522-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月11日)收盤價70.60元計算，預估參考價為68.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
堤維西(1522-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。近5日股價下跌1.69%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|70.60
|2.0
|2.83%
|0.0
|2023/07/20
|34.35
|1.8
|5.24%
|0.0
|2022/07/14
|27.95
|0.5
|1.79%
|0.0
|2021/08/19
|20.15
|0.6
|2.98%
|0.0
|2020/07/23
|25.3
|1.4
|5.53%
|0.0
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