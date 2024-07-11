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鉅亨速報

盤後速報 - 堤維西(1522)下週(7月18日)除息2元，預估參考價68.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

堤維西(1522-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月11日)收盤價70.60元計算，預估參考價為68.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

堤維西(1522-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車燈。機車燈。汽車百貨及零件。近5日股價下跌1.69%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 70.60 2.0 2.83% 0.0
2023/07/20 34.35 1.8 5.24% 0.0
2022/07/14 27.95 0.5 1.79% 0.0
2021/08/19 20.15 0.6 2.98% 0.0
2020/07/23 25.3 1.4 5.53% 0.0

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