〈房產〉房市熱 全台5月預售屋揭露件數創單月新高 前5月賣1.1兆元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 16:31

根據最新預售揭露資料顯示，5 月預售揭露件數達 1.5 萬件，成交金額達 2858 億元，件數與金額雙雙創下 2021 年 7 月預售即時揭露以來單月新高，反映當時市場交易熱絡，統計 2024 年前 5 月預售全台銷售金額 1.1 兆元，年增率高達 1 倍。

但值得留意的是前五月預售揭露成交達 6.3 萬件，但住宅建照開工量前 5 月僅有 4.5 萬戶，預售市場可能也有出現供不應求的現象。

統計 5 月預售揭露數量，全台高達達 1.5 萬件，創新高年增 6 成，台北市 5 月預售揭露 793 件，年增 118%，新北市表現持平，5 月預售揭露 2050 件，桃園市 5 月預售揭露 3016 件，年增 70%，新竹縣市預售揭露 758 件，年增 58%，台中市預售揭露 3127 件，成為 5 月預售房市最熱門的都會區，年增 91%，台南市預售揭露 1771 件，年增 69%，高雄市則是 1711 件，年增 95%。