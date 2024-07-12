〈房產〉房市熱 全台5月預售屋揭露件數創單月新高 前5月賣1.1兆元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 16:31
根據最新預售揭露資料顯示，5 月預售揭露件數達 1.5 萬件，成交金額達 2858 億元，件數與金額雙雙創下 2021 年 7 月預售即時揭露以來單月新高，反映當時市場交易熱絡，統計 2024 年前 5 月預售全台銷售金額 1.1 兆元，年增率高達 1 倍。
但值得留意的是前五月預售揭露成交達 6.3 萬件，但住宅建照開工量前 5 月僅有 4.5 萬戶，預售市場可能也有出現供不應求的現象。
信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年平均地權條例從三讀到實施，的確有效打壓市場非自用型的買氣，不過之後遇到台股大漲加上新青安政策點火成屋市場後，整體房市買氣增溫，房價大漲後開發商為迎合消費者的購屋能力，又壓縮室內坪數避免單價上揚民眾買不起，同時搭配低首付等輕鬆付款方式，購屋人又擔心不買會更貴，導致房市出現價量齊揚走勢，值得留意觀察預售買氣噴發，預售市場已經出現賣的比推的多，一手市場已經有供不應求的氛圍。
統計 5 月預售揭露數量，全台高達達 1.5 萬件，創新高年增 6 成，台北市 5 月預售揭露 793 件，年增 118%，新北市表現持平，5 月預售揭露 2050 件，桃園市 5 月預售揭露 3016 件，年增 70%，新竹縣市預售揭露 758 件，年增 58%，台中市預售揭露 3127 件，成為 5 月預售房市最熱門的都會區，年增 91%，台南市預售揭露 1771 件，年增 69%，高雄市則是 1711 件，年增 95%。
曾敬德指出，預售市場即使房價已經出現大漲，但交易件數卻是即時揭露以來新高，反映整體交易市值更為火熱，尤其新購入預售已經無法換約，市場以自用客與長期置產買盤為主，即使交屋後新青安政策可能已經落日，屆時也不確定有甚麼新的政策房貸，但預售買氣仍顯火熱。
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