〈房產〉盤點近1年全台房價暴漲區 嘉義縣暴漲2成奪冠

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 09:07

自去年 8 月新青安 2.0 上路以後，全台房市再起風雲，中信房屋研展室根據內政部不動產資訊平台，依照買賣契約價格平均單價（不分建物類別）統計全台各縣市去年第一季和今年第一季的平均房價表現，結果顯示，今年第一季全台平均房價每坪 35.19 萬元，創造歷史新高，且與去年同期的每坪 30.92 萬元相比，短短一年就上漲了 13.8%，漲勢相當猛。

另外，進一步觀察全台房價年漲幅最快的前五大縣市，嘉義縣以 23.1% 的年漲幅居冠，其後分別是苗栗縣（19.3%）、嘉義市（18.2%）、新竹縣（18%）和桃園市（13.3%）。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期在新青安、台股大漲、通膨預期、企業設廠等因素的帶動下，全台房市迅速升溫，房價屢創新高。嘉義縣市房價基期低，又有科技題材助陣，當仁不讓躍升全台房市一級戰區。苗栗縣、新竹縣則是受惠於竹科的高速發展及竹科買盤的外溢。至於桃園市，除航空城、捷運、新興重劃區等建設利多外，市府還積極推動桃園成為台灣首座運動科技創新城市，這也為桃園房市發展增添了許多想像空間。

對於排名第一的嘉義縣和排名第三的嘉義市，中信房屋嘉義玉山加盟店店長侯新一表示，目前嘉義縣市的房價普遍落在 2 字頭上下，就連屋齡較高的中古屋也有每坪 15 萬元以上的行情，個別預售案的開價甚至開始挑戰 4 字頭，與前幾年相比，嘉義縣市的房價確實上漲了很多，推估主要有以下兩方面的原因。一方面，眼看主要都會區房價持續上升，房價基期相對較低的嘉義縣市自然也會出現落後補漲的情況。

侯新一指出，雖然嘉義房價漲勢驚人，但比起周圍其他縣市，嘉義房價的 CP 值依然很高，以嘉義市區為例，總價 800 萬元左右就能買到三房兩廳的中古大樓華廈，總價 1,000 萬元左右就能買到屋況還不錯的中古透天，若是在相對外圍的太保、朴子等地，總價約 1,200-1,500 萬元左右還有機會買到兩房、含車位的新建大樓。