〈台股盤後〉電子權值盡墨大跌473點失守24000點 創今年第三大跌點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-12 14:12
美股重挫拖累台股今 (12) 日同步大跌，大型電子權值權修正，雖然尾盤在台積電拉抬下，跌點收斂近百點，但終場仍下跌 473.1 點或 1.94%，創近 3 個月最大跌點、今年以來第三大，收 23916.93 點，成交量 5781 億元。
台積電最後一盤在 8588 張買單拉抬下，收在 1040 元，下跌 40 元或 3.7%；鴻海則下跌 4.2%，收 216 元，聯發科同樣下跌 4%，廣達跌近 2%，台達電、聯電等跌 2-3%，日月光投控重挫 8%。
高價電子股也是跌多漲少，大立光跌 4%、緯穎、川湖跌 2-3%、祥碩重挫 5.9%、健策、創意、旭隼等也走跌，但嘉澤逆勢上漲 2.5%、在高價股中一枝獨秀。
另外，面板雙虎友達、群創漲 3-4%、聯強漲 2%、英業達、和碩、可成、南電等收紅，也都是今日抗跌的電子指標。
電子股修正下，資金轉戰傳產族群，台塑四寶今日連袂上漲，南亞漲 2.8% 最為強勢，台化也漲近 2%，台塑、台塑化連袂走揚；其他像是豐泰漲 3%、潤泰新也漲 2%，亞泥、正新、華新等也收漲。
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