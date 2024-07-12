〈房產〉新竹縣預售屋均價比成屋低 竹北買氣已外溢至湖口

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 10:43

房子越新越貴，房仲業者統計近兩年第一季六都和新竹縣市的預售屋和新成屋均價變化，今年第一季台北市的預售屋均價 119.3 萬元，和新成屋的 98.8 萬元價差達 20.5 萬元最多，不過令人意外的是，新竹縣的預售屋均價略為下滑，預售屋每坪均價比新成屋少了 8000 元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現在預售屋多半都要三到五年後才交屋，由於完工後的屋齡新、區域建設也更成熟，因此預售屋房價賣的是「未來價」，也常會是區域高價。而台北市因為開發飽和，現在的預售屋不乏尋都更、危老途徑推案，新供給稀少，特別是信義、大安、中山、松山、中正等蛋黃區推案，規劃多採豪宅規格，包括「富邦藝庭」、「國賓皇琚」等案，都是 200 萬俱樂部的一員，因此跟新成屋的價格差距也拉大。

台灣主要的都會區縣市中，唯一新成屋均價比預售屋還高的是新竹縣，因新竹縣 5 年內新成屋交易，大多集中在的竹北地區，預售屋交易則有許多位於單價較低的湖口、新豐、關西等蛋白區。張旭嵐指出，竹北單價高且開發已漸趨飽和，竹北高鐵特區、縣治三期重劃區內，成屋交易不乏 6、7 字頭單價，現今 2 房的成交主力總價落在 2000 萬元上下，拉抬整體新竹縣均價，因此建商也將推案觸角外擴至湖口、關西、竹東等地區，讓近年新竹縣興起一波「郊區推案潮」。

台灣房屋湖口直營店店長范國斌指出，從湖口開車經交流道往竹北市、新竹市，上班車程約 20-30 分鐘，不過房價幾乎是竹北 6 折價，而湖口目前房價最高的王爺壟重劃區，2 房總價約 1300-1600 萬元，預售成交單價則約 35 萬元，甚至在湖口都市計畫外的外圍區域，「昌欣璞寓」、「富來新苑」等還有 2 字頭行情。由於目前湖口也在進行「國道 1 號楊梅至頭份段拓寬工程」，未來完工後，可望舒緩國 1 的上下班時段車潮，更有利於竹科園區上班族在湖口購屋。