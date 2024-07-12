〈房產〉房市熱 全台前4月房仲業營收創10年同期新高年增45%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 10:59
房市熱，不僅代銷業營收成長，房仲業也得利，根據財政部統計，不動產仲介業銷售額 (以下簡稱房仲業營收)，也就是不動產仲介業服務費收入，2024 年 1-4 月全台房仲業營收達 323.97 億元，年增 45.4％，創下近 10 年來同期新高，此一數據也顯示今年房市買氣相當熱絡。
永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，一般而言，房市交易市況大都以建物買賣移轉棟數來作為觀察指標，這是房市交易戶數的表現，而房仲業營收則結合了戶數與總價的加乘效果，更能直接反映房市交易熱度。從近十年房仲業營收可以發現，2020 年以前都不到 200 億元大關，2021 年後每年前四月房仲業營收都在 200 億元以上，且 2022 年是近十年來首度突破 300 億元大關，房市熱絡程度可見一斑。
不過，陳金萍表示，2023 年因平均地權條例修法，市場短暫出現觀望，讓 2023 年 1-4 月房仲業營收較 2022 年減少 93.35 億元。而今年前 4 月表現不僅突破 300 億元，同時也創下近 10 年新高紀錄，在經濟基本面穩定、出口暢旺、低利環境仍持續與股市財富效果挹注下，同時還有對未來通膨的預期心理發酵，加上新青安點火，推升市場買氣，讓 2024 年上半年房市交易火熱。
從近二年全台各縣市房仲業營收來觀察，嘉義縣大增於 2 倍最多，年增 229.9%，新竹縣成長超過 1 倍，新竹市也有 8 成以上的增長，成長幅度驚人，而雲林縣與南投縣均有超過 7 成的成長幅度，高雄市、台東市則年增逾 5 成。
陳金萍指出，從這些房仲業營收大幅成長的縣市可以發現，過去房市交易熱區以六都與新竹縣市為主，房價漲幅相較於其他都會區更為明顯，但目前全台房市均出現跟漲與補漲效應，加上產業進駐、重大開發以及台積電 (2330-TW) 設廠效應加持，讓市場看好區域房市發展，推升房市表現。
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