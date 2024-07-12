鑫品生醫衝刺免疫細胞業務 預計今年再新增2至4家合作醫院

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 18:38

近年透過免疫細胞療法治療癌症成為趨勢，鑫品生醫 (4170-TW) 衝刺免疫細胞技術搶攻商機，並聚焦 DC 與 NK 細胞培養技術，目前已核准特管辦法合作的醫院有 12 家，預計今年再新增 2 至 4 家合作醫院，進一步拓展市場。

鑫品說明，目前合作的醫療機構包含北醫、萬芳醫院、雙和醫院、新光醫院、亞東醫院、台中榮總、中山醫、國軍台中總醫院、彰基、員榮、國軍高雄總醫院，以及國軍左營總醫院共 12 家，皆可施行自體免疫細胞治療 DC(樹突細胞) 及 NK。

鑫品提到旗下 DC 製備技術的優勢，包括製劑製備時程較短、不需手術取得腫瘤組織、細胞培養成功率達 95%，以及特管申請的癌症種類達 11 種。在 NK 方面，鑫品採用的是定向擴增技術，有別於一般 CIK 培養技術無法定向使 NK 擴增。

鑫品補充，在公司成立初期包含 DC 及 NK 免疫細胞生產技術皆取得專利，至於 2018 年與日本最大免疫細胞治療技術組成策略聯盟，並簽訂獨家授權，主要原因為需要日本的臨床經驗與數據。

談到未來台灣市場策略，鑫品除了新增合作醫院，也將與異業合作，共同推廣、銷售免疫力檢測與免疫細胞儲存，且將持續投入研發，增加細胞應用並開發新興產品，目前已完成外泌體生產平台，規劃化妝保養品及醫美應用。另外，也透過產研合作開發 mRNA 癌症疫苗，強化樹突細胞功能，以解決新生抗原臨床應用問題。