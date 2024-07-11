〈房產〉住展風向球6月回穩至綠燈 推案稍歇期待下半年加大火力　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-11 10:46

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，6 月回到穩定綠燈，六大構成項目呈現「二升、二平、二降」，兩項走升的分數為來客組數、待售建案個數，二降為預售屋推案量、新成屋戶數，持平的是成交組數、議價率，整體分數為 51.8 分，熱度其實不減。

6 月風向球的供給面上，過了 329 與 520 兩大檔期，推案稍歇，預售推案量與新成屋戶數都比前月少，預售推案量減少 500 多億元，總計推出近 900 億元，以達 80 億元案量的新北市三重區指標案「新濠漾 III - 巴黎公園」為焦點，百億大案則無，另有超過 10 案仍維持數十億元量體，住展發言人陳炳辰表示，上半年來到最後一個月，建商保留子彈下半年再戰，要是市況依舊，獲利空間也就更大。

新成屋戶數推出不到 200 戶，比前月減少 200 多戶，稍具指標的為新北市中和區的「泰隆丰和」，在新青安檢討聲浪與新版囤房稅 7 月正式上路，後續新成屋走向可能以特定地區、個案規畫、小規模案為主，不再躁進。

需求方面，住展追蹤指標建案平均來客組數每週約 35 組，而平均成交組數每週約 4.1 組，買氣仍旺盛，陳炳辰分析，不論是在桃園市大園區、新北市新店區的甫推新案，或是在新北市板橋區、三重區、淡水區，和桃園市八德區已銷售一陣子的建案，都見賞屋人數與成交量體，買盤一方面抓緊新開案挑好屋的時機，另一方面也有看準相對高價新案的比價效益轉向舊案，無疑的是絲毫沒有受到頻傳的打房消息影響。

買氣還表現在待售建案數統計，即使新案持續進場，6 月待售案數仍降至 967 案，跌破 1000 案，月減 36 案，北台灣各縣市一致順銷，其中房市發展蓬勃的新北市去化效率最佳，而在地買盤穩定捧場的宜蘭地區也有不錯成績。值得觀察的是，陸續結案讓部分地帶見新案量體真空，推案趕不及銷售，自然又會反映在價格上。

議價率分數持平，開價與成交價之間的距離在一成以內，現況買方已難再用記憶中的行情判斷價碼，只要能比起區域高價案實惠就可搶，不再討價還價，不二價沒關係，買得到最重要，建商姿態也高，讓利空間遂演為窄化。

不過，陳炳辰認為，下半年變數不少，房市沸騰情勢已受到政府關注，新青安的審視是否只為第一步，接下來 9 月的央行理監事會議是否一反 6 月的溫和態度，影響今年房市究竟是劃下完美句點，還是虎頭蛇尾急轉直下。另外如美國大選干擾全球政經狀況，跟台灣地緣政治不穩定局勢，也可能打亂資金匯聚房市腳步。接下來北台灣將有台北市南港區、文山區，與新北市三重區、中和區，以及桃園市中壢區、大園區，新竹市香山區的大型指標案排定上場，熱況還能燒多久走多遠，這些大案銷況將見分曉。