〈房產〉資金行情大發酵 北市預售億元豪宅前5月量年增8成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-10 18:52

受惠台股攻上 2 萬 4 千點，資金行情及資產配置帶動整體房市買氣增加，統計台北市預售市場今年 1-5 月已經揭露億元級預售豪宅 61 戶，累計金額達到 105 億元，件數年增近 8 成，揭露總金額也年增超過 6 成。

證券、期貨分析師及會計師張陳浩指出，此一資金行情帶動的資金挪移，完全符合富人圈在資產配置的配比趨勢，股市持續走高之下，也推升了豪宅、地產的交易量能走高。

同時，即使豪宅貸款成數受限且房屋稅較高，但高資產族群受惠台股大漲，億元豪宅預售買氣也增溫。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場在政策管控制下，交易狀況相對一般住宅疲軟，不過整體房市景氣走揚，有機會出現小宅輪動到豪宅買氣增溫，尤其造價、地價上揚與通膨上漲預期，高資產族群又能受惠台股大漲的資金行情，因此統計發現今年前 5 月豪宅預售的買氣增溫，不過國際與兩岸情勢變化，也會影響豪宅客的意願。

統計顯示，去年前五月北市預售億元豪宅揭露 34 筆，成交金額 63.6 億元，主要當時仍受到平均地權條例影響，市場氛圍欠佳，去年前五月銷況最好的是「國賓皇琚」，4、5 月就揭露 10 戶，總成交金額 27.5 億元，今年前 5 月預售億元豪宅揭露 61 筆，年增近 8 成，總成交金額 105.6 億元，年增 66%，「國賓皇琚」今年延續去年穩定銷況，今年共揭露 15 戶，總銷售金額約 33 億元，「森仰」5 月也一口氣揭露 7 戶，總銷金額 13.3 億元。