高雄RK1捷運共構聯開案完成簽約 達麗將投資27億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 13:51

高雄市政府捷運局辦理「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RK1 站 (西基地) 土地開發案」由達麗建設 (6177-TW) 獲選最優申請人，今 (12) 日上午於高雄市政府由高雄市副市長林欽榮，達麗建設董事長謝志長完成簽約，達麗將投資 27 億元興建地下 4 層，地上 23 層的住商綜合大樓。

「高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線 RK1 站 (西基地) 土地開發案」，基地位於臺鐵岡山車站及捷運 RK1 站西側，基地面積約 3,498 平方公尺、建蔽率 70%、容積率為 630%，這次的 RK1 聯開案預計將投資 27 億元，開發量體地下 4 層，地上 23 層的住商綜合大樓；

此一高雄的捷運聯開案，未來計畫引進店舖、住宅與公共托嬰中心等設施。達麗建設特邀深耕高雄多年的原東聯合建築師事務所為本案規劃平面，並發揮基地最高使用效率，將捷運站西出口共構本開發大樓，增設戶外梯出入站動線，分流旅客與大樓住戶，保持人流暢通；在街區規劃上有一樓的景觀人行道、街角廣場，以沿街綠意質地削弱建築的壓迫感，更能創造更優質的步行體驗。

同時，此一聯開案的建築外觀則邀請陳廷杰建築師事務所設計，以岡山特有的白茅草平原、典寶溪生態作為發想；結合岡山老街與科技想望，將 RK1 樹立為人文與自然、歷史與未來，相互呼應的城市生態指標，改寫岡山人的生活風景。

高雄捷運是城市轉型的重點發展項目，特別是已於 6 月底試營運的高雄捷運 RK1 站。在中央擘劃南部半導體 S 廊帶的政策背景下，岡山透過捷運串聯高雄科學園區、橋頭科學園區、楠梓產業園區，北高三大園區產業鍊，因而成為串連北高雄科技走廊的重要樞紐。市政府也同步執行捷運延伸計畫，完善各大產業聚落的串連，RK1 將成為延伸至路竹的第一哩路，作為北高第一件捷運聯開案，具有重大的指標性意義；更緊鄰臺鐵岡山站、岡山轉運站，三鐵共構的絕佳交通優勢，具備 TOD 大眾運輸導向型發展資質潛力，對整體區域而言更是地標級的建設計畫。

日前的啟動典禮，總統賴清德也親臨現場，陳其邁表示，時任行政院長的總統賴清德大力支持高雄建設，透過半導體 S 廊帶，讓台南、高雄的聯繫更加緊密，任期內更通過捷運岡山至南岡山站，翻轉北高雄命運。賴清德也強調，交通建設是進步城市所必備，有路就有人潮、有人潮就能帶來錢潮，高雄捷運串聯楠梓、橋頭、岡山許多產業園區，經濟效益更是驚人，並承諾未來會努力均衡南北發展，期許高雄作為南台灣經濟火車頭，持續帶領台灣進步。

目前達麗建設手中掌握的土地庫存達到 2.5 萬坪，仍將隨著產業、交通的發展持續購地，同時，達麗並且指向爭取公共交通建設的聯開案。