三星新品發表會大秀AI功能 擴大穿戴裝置陣容要和蘋果較勁

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-11 01:41

三星電子 (Samsung) 周三 (10 日) 於巴黎舉辦「Galaxy Unpacked」發表會，推出包括手機、耳機等一系列新產品大秀人工智慧 (AI) 功能，其中最引人注目的是該公司擴大穿戴裝置陣容，除了 Galaxy Ring 外，還有一款與外觀與功能類似 Apple Watch Ultra 的手錶，加大與蘋果 (AAPL-US) 在該領域的競爭力道。

與此同時，三星還在此次發表會上推出 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 兩款摺疊手機，該公司行動部門的主席盧泰文 (TM Roh) 在新品發表會前夕表示，將 AI 功能的加入視為重新奪回其全球最大摺疊手機製造商頭銜的關鍵。

盧泰文受訪時說：「我們將繼續與 Google(GOOGL-US) 在 Galaxy 設備上密切合作，因為他們是我們有史以來最強大的合作夥伴。」

但他補充說，三星正在與微軟 (MSFT-US) 及其 Copilot+ Windows 軟體等其他合作夥伴合作，並願意攜手 AI 新創公司，以滿足這一快速發展的技術領域不斷變化的消費者需求。

他還說：「中國的本地服務內容生態系統非常強大，我們一直在與大型服務內容公司密切合作，以優化中國市場。」

他曾把在中國取得突破放在首位，而三星在中國的銷量僅占一小部分——現在為了實現這一目標，盧泰文瞄準高階市場，推出了更好地為當地消費者量身打造的產品。他說：「對於中國的 Galaxy AI，我們將與中國大型 IT 公司進行策略合作。」

Galaxy Ring

圖：三星

Galaxy Ring 提供分析資料協助用戶輕鬆掌握身體狀況，重量僅 2.3 克至 3.0 克，即使長時間配戴亦能保有舒適度。

其獨特的凹面設計不僅時尚，更能保有耐用度。結合 10ATM 防水效能和五級鈦表面處理，可長達七天連續使用的電池續航力，搭配專屬設計的充電盒，透過內建的美型 LED 燈顯示充電狀態。共推出黑、銀和金 3 款顏色，另可從九種尺寸中，找到適合自己的專屬戒圍。

Galaxy Ring 所有資料與分析情報均整合於 Samsung Health 內，得以在單一的集中式管理平台上流暢存取資料，無需額外訂閱。

值得注意的是，Galaxy Ring 採用三星業界領先的睡眠分析功能以及強勁的睡眠 AI 演算法協助用戶輕鬆掌握自我睡眠模式，並建立更良好的習慣。除了睡眠評分與鼾聲偵測功能，亦提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳率與呼吸速率等全新睡眠指標，塑造詳細且精確的睡眠品質分析。

Galaxy Ring 於 7 月 10 日起於特定市場開放預購，並於 7 月 24 日起正式上市。

Galaxy Watch7

圖：三星



Galaxy Watch7 的設計旨在協助用戶更全方位地了解自己的身體狀態。除了搭載可執行睡眠分析的全新先進 AI 演算法外，Galaxy Watch7 更內建經 FDA 認證的新創 (De Novo) 睡眠呼吸中止監測功能，提供簡易的主動式工具檢測睡眠呼吸中止症的潛在跡象。

透過 Galaxy AI 技術，智慧回覆建議功能能夠分析過往對話，提供適合的回覆建議以輕鬆回覆訊息。即使空不出雙手，只要透過雙捏和手勢操控便能輕鬆控制 Galaxy Watch 及串聯的 Galaxy 智慧型手機，而全方位的 Samsung Wallet 更可一手包辦支付到開啟數位證件等任務。

Galaxy Watch7 將推出 40 mm 與 44 mm 兩種尺寸。40 mm 的 Galaxy Watch7 推出森林綠與星光白兩色，而 44 mm 的 Galaxy Watch7 則有森林綠與冰川銀兩種選擇。

Galaxy Watch7 於 7 月 10 日起於特定市場開放預購，並於 7 月 24 日起正式上市。

Galaxy Watch Ultra

圖：三星

Galaxy Watch Ultra 搭配全新枕形錶殼工藝，加倍強化防護力與視覺完整度，而瞬扣錶帶系統 (Dynamic Lug System) 讓用戶不受空間與時間的限制，恣意揮灑最大潛力。

規格方面，Galaxy Watch Ultra 採用四級鈦金屬外框以及 10ATM 防水效能。此外，Galaxy Watch Ultra 擁有更廣的海拔耐受力，從海平面下 500 米到 9,000 米高度都能輕鬆應對，適合追蹤如海泳或極限單車等進階運動。

全新快速啟動鍵能立即啟動並操控健身內容，同時設定其他符合自身需求的功能。值得注意的是，Galaxy Watch Ultra 擁有 Galaxy Watch 系列中最長效的電量續航力，省電模式下續航高達 100 小時、運動省電模式下則擁有 48 小時。

Galaxy Watch7 與 Galaxy Watch Ultra 是首度搭載 Wear OS 5 的兩款 Android 智慧手錶，蘊含迄今為止最強大的 Wear OS 效能。Galaxy Watch Ultra 於 7 月 10 日起於特定市場開放預購，並於 7 月 24 日起正式上市。

Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6

圖左：Galaxy Z Fold6、圖右：Galaxy Z Flip6

圖：Galaxy Z Flip6

三星最輕薄的 Galaxy Z 系列誕生，採用雙軌轉軸結構，在強化的摺疊邊角支撐下，能有效分散外部衝擊。經層層強化的內頁螢幕，有助於減少摺痕，並維持一貫韌性。全新 Galaxy Z 系列配備 Armor 鋁合金與 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2(註三，使其成為迄今最堅固耐用的 Galaxy Z 系列。

Galaxy Z Fold6 和 Flip6 皆配備迄今最先進的 Snapdragon 行動處理器－Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy，此處理器針對 AI 運算優化，提供強化的圖像處理能力，及更優異的整體效能。Galaxy Z Fold6 採用升級版散熱系統，配備更大的 Vapor Chamber，而 Galaxy Z Flip 系列則首次導入 Vapor Chamber 設計。

Galaxy Z Fold6 搭載一系列 AI 功能與工具。Samsung Notes 內建「筆記智慧助理」(Note Assist)，具備翻譯、摘要以及自動排版功能，協助用戶輕鬆記錄會議筆記。

不只如此，「翻譯助理」(Interpreter) 採用全新雙面翻譯窗模式，將裝置的獨特雙螢幕外型發揮淋漓盡致；在內頁螢幕及封面螢幕上將各別顯示即時翻譯，便於交談雙方閱讀譯文，實現更自然流暢的互動體驗。

值得注意的是，受惠三星與 Google 間的長期夥伴關係，Galaxy Z 系列導入最新「Google Gemini 應用程式」，讓用戶在手機上擁有個人專屬 AI 助理。僅需從螢幕底部角落向上滑動或說出「Hey Google」，即可啟動 Gemini 輔助用戶寫作、學習或制定計畫等。

兩款手機自 7 月 10 日起於特定市場開放預購，7 月 24 日正式上市。

另外，三星還推出 Galaxy Z Flip6 奧運特別版，專為即將到來的 2024 年巴黎奧運與帕運所有參賽運動員設計與訂製。Galaxy Z Flip6 奧運特別版除了延續三星三十多年來為奧運提供頂尖技術和行動創新產品的傳統外，亦開創此系列先河。

圖：三星

Galaxy Buds3 系列

圖：三星

借助 Galaxy AI 強大力量，Galaxy Buds3 系列實現嶄新溝通體驗。在外語授課的課堂上，只需配戴串聯 Galaxy Z Fold6 或 Flip6 的 Galaxy Buds3，開啟手機端「語音翻譯」下的「聆聽模式」，便能直接透過 Galaxy Buds 聆聽講座翻譯，克服學習可能面臨的語言障礙。

此外，只需透過「語音操控」(Voice Command)說出簡單的幾個字，便能操控播放或停止音樂等功能，無需觸碰耳機或串聯的手機。另外還有主動式降噪調節 (Adaptive Noise Control)、警報偵測(Siren Detect) 和語音偵測 (Voice Detect) 等功能。

硬體方面，Galaxy Buds3 Pro 搭載雙驅動單體，實現細膩精準的高音，雙擴大器 (Dual Amplifiers) 能在外出路途中，提供清晰的聽覺體驗。