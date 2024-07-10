美國對中國經墨西哥出口鋼鐵、鋁徵收關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 23:20

美國拜登政府將對通過墨西哥轉運的鋼鐵和鋁徵收新的關稅，以防止中國透過所謂「中轉」規避現有的徵稅。

美國國家經濟委員會主任布蘭納德 (Lael Brainard) 表示，周三 (10 日) 宣布的這項措施對從墨西哥進口但未在該國、美國或加拿大熔化和澆鑄的鋼材徵收 25% 的關稅。美國、墨西哥和加拿大有《美墨加協定》。

布蘭納德說，在中國、俄羅斯、伊朗或白俄羅斯鑄造或冶煉的鋁，如果經墨西哥運抵，將面臨 10% 的關稅。這些措施將於周三生效。

這些舉措是與墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 聯合做出的，此前美國已宣布對中國徵收更廣泛的關稅。

白宮擔心中國這個世界第二大經濟體可能會出現鋼鐵和鋁產品供應過剩，因此希望阻止這種情況的發生。

熟悉這項措施的匿名官員表示，這一變化將對現有的少量貨運產生影響，但其目的是阻止即將出現的出貨量激增。

布蘭納德告訴記者說：「這些行動彌補上屆政府未能解決的一個重大漏洞。隨着我們在美國建設未來的工業，鋼鐵和鋁仍將是我們經濟的支柱。」

拜登和他的競選退守、前總統川普都在任內採取措施限制從中國進口某些產品，以顯示他們對北京政府的強硬態度，以及應對中國對美國經濟構成的威脅。

官員表示，2023 年美國從墨西哥進口約 380 萬噸鋼材，其中 13% 來自北美以外地區，現在將被徵收關稅。2023 年，美國從墨西哥進口 10.5 萬噸鋁，其中 6% 是在海外冶煉或鑄造的。

官員說，進口商必須向美國海關官員提供有關進口來源的文件，讓他們證明墨西哥原產地，以避免關稅。