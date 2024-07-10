諾和諾德減肥藥成長空間要打折？研究稱逾7成患者兩年內停藥

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-10 22:20

路透周三 (10 日) 引述美國藥局數據分析，僅四分之一的美國患者在接受諾和諾德 (Novo Nordisk) 的 Wegovy 或 Ozempic 減肥藥治療後，於兩年後仍繼續服用，該分析還顯示，隨著時間的推移，患者的藥物使用量穩定下降。

研究顯示，能夠堅持長期使用 GLP-1 類減肥藥的患者僅是少數，「減肥神藥」龐大成長潛力的想像空間或許要打折扣。

Prime Therapeutics 和 Magellan Rx Management 對 3364 名商業健康計畫涵蓋的 GLP-1 藥物患者進行藥局和醫療索賠數據的審查。這些患者都在 2021 年 1 月至 12 月間獲得新處方，並且都被診斷為肥胖或體重指數超過 30。

分析發現，32% 的患者在使用 GLP-1 藥物 12 個月後仍在服用，而在兩年後，比例下降至 15%。

對於 Wegovy，24.1% 的患者持續用藥超過兩年，沒有超過 60 天的間斷，低於持續用藥一年的 36% 的比例。對於 Ozempic，22.2% 的患者持續用藥超過兩年，低於持續一年的 47.1% 的比例。而舊版的 GLP-1 藥物的情況更糟，兩年後，只有 7.4% 的患者仍在服用。

這項分析未指出患者停藥的具體原因，但提供了比以往少於一年的研究更長時間的實際用藥經驗。這一結果影響了人們關於其對患者、雇主和政府健康計畫的成本的辯論。

Wegovy 和 Ozempic 屬於 GLP-1 受體促效劑 (GLP-1 receptor agonists) 藥物，每月費用可能超過 1,000 美元，可能需要長期服用才能獲得顯著效果。

諾和諾德在聲明中指出分析的局限性，稱 Wegovy 在研究期間的 2021 年 6 月才推出，且最初並未被保險涵蓋；Ozempic 未被批准用於減肥，這可能影響患者的保險涵蓋和持續用藥。

該公司表示，這些數據不足以得出關於患者對各種 GLP-1 藥物的整體堅持和持續使用的結論。