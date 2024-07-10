2.95%！房貸利率跌破3% 陸媒：中國買房進入零成本時代

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:24

中國政府與各地當局持續出招刺激房市，中國財經自媒體「櫻桃大房子」週二 (9 日) 報導，現在在中國買房已經進入零成本時代，房貸利率爭相下調，甚至跌破 3%。

中國雲南省玉溪市第一套和第二套房貸利率低至 2.95%，這一數字是中國史上最低，就連 2008 年房貸集體打折時期都沒有這麼低。

目前一線城市除廣州之外，北上深的房貸利率降到 3.5%，南京首套跟二套最低 3.05%，蘇州最低 3.1%，個別外資銀行最低 3.05%，杭州首套最低 3.25%，廣州最低 3.25%，福州 3.3%。

一旦有一個地方的房貸利率開始執行 2 字頭後，很快全中國就會出現越來越多地方跟進，加上現在房貸利率取消下限，因此接下來會降到什麼程度，值得觀察。

隨著房貸利率進一步降低，中國民眾買房換房的成本也會降到史上最低，今年上車的人應是中國史上買房成本最低的一群人。以一線城市一間 500 萬房子為例，頭期款 3 成，貸款 350 萬人民幣並貸款 30 年來算，總利息 177 萬人民幣，每月還款 14661 人民幣。

報導指出，目前中國大環境發生巨大轉變，銀行存款利率已跌至 1 字頭，加上隨著房價下滑，全國房價從 2021 年開始回調，迄今跌掉約三成，一些「老破小」房屋跌幅更達 40%-50% 之間。結果就是租售比走漲，甚至比存款利率還高。

以上海熱門學區陸家嘴洋涇菊園實驗學校附近熱門物件「東南新村」為例，以前 30 平方公尺的房子總價賣到 380 萬人民幣，目前最新成交價只要 206 萬人民幣，以兩成頭期款來算，40 萬便可入手。

若是買來出租，30 平方公尺可租每月 4500 人民幣，算下來的租售比是 2.6% 左右。隨著租售比上漲，這個時候買房的人就會越來越多，

當租屋和買屋成本差不了太多，大部分人，尤其是年輕人就會選擇買房，而不是幫房東還房貸。