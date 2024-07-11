收入前景黯淡！數十家企業客戶接連解約 傳普華永道在中國大裁員至少百人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-11 10:55

全球四大會計師事務所之一普華永道 (PwC，台譯資誠) 正在中國大裁員，主要因為該公司在涉及恒大集團財務造假案後，大量企業客戶流失，導致普華永道在中國的營收前景黯淡。

《南方都市報》週三 (10 日) 報道，普華永道廣州分公司正裁減大量員工，但不會關掉該分公司，因為香港政府對其在恒大財務造假案中扮演的角色展開調查，。

社群媒體上流傳著廣州的普華永道即將關閉，幾乎所有員工都獲得額外一個月薪水的補償，並將在一周內離職。但深圳的情況進展順利。

普華永道發言人向《彭博資訊》表示，鑒於外部環境的變化，該公司正在進行一些調整，以更好地優化組織結構來符合市場需求。這些調整是一個艱難的決定。目前正積極與員工溝通，並將確保該計劃符合中國所有相關勞動法律。普華永道未提供被裁員工的具體人數。

涉及恒大財務造假案的普華永道近期正經歷客戶解約風波，不願具名的知情人士透露，隨著企業客戶大量流失削弱了在中國的收入前景，普華永道正裁減其在中國業務的員工，裁員已影響到上海跟北京的員工。普華永道正準備應對中國監管機構的創紀錄罰款。

據稱，普華永道中國在北京、上海及其他地區的辦公室至少有 100 名員工被裁減，其中一位知情人士透露，有團隊逾半員工遭到解僱。目前還不清楚普華永道最終裁員人數。

伴隨中國電信的解約，去年前八大客戶悉數跟普華永道解約。

此外，根據不完全統計，今年以來已有逾 30 家 A 股上市公司將不與普華永道續約。

在普華永道因其在恒大集團涉嫌會計詐欺中的角色受到審查後，許多改變正在發生。在中國證券監督管理委員會誓言對涉案的「仲介機構」進一步調查後，監管機構一直在審查普華永道為恒大提供的會計服務。恒大被指控在 2019 年至 2020 年期間虛報收入 780 億美元。

《彭博資訊》曾在 5 月報導指出，相關部門正考慮對普華永道處以至少 10 億人民幣 (1.38 億美元) 的創紀錄罰款，並可能暫停其在中國的部分業務。

受此風波衝擊，自今年 3 月以來的三個月內，至少有 36 家中國客戶取消與普華永道的合作，造成審計費用損失高達 6.65 億人民幣。

根據監管單位資料，普華永道的在岸機構普華永道中天會計師事務所截至去年底在中國擁有 291 名合夥人跟超過 1700 名會計師。

中國註冊會計師協會數據顯示，普華永道中天會計師事務所是 2022 年中國收入最高的會計師事務所，當年收入為 79 億人民幣。該公司為約 400 家在上海、深圳、香港或紐約上市的中國公司提供審計服務。去年收入回落至 71.37 億人民幣。

普華永道上週三 (3 日) 宣佈任命上海的合夥人李丹，接替上月底離任的趙柏基擔任亞太區及中國主席。他是第一位擔任這一職位的中國人士。