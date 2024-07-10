房市續疲！陸建商上半年財報13家有11家虧損 多數是國企和央企

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:07

中國房地產市場持續低迷，根據上市房地產公司最新公佈的半年報，13 家有高達 11 家預告虧損，多數是央企、國企如大悅城、華僑城 A 跟中交地產，僅新黃浦和京基智農獲利。

《中國房地產報》報導，截至週二 (9 日)，A 股已有 13 家上市房地產公司發佈今年上半年業績預告，11 家虧損公司分別為粵宏遠 A、廣宇集團、京能置業、電子城、大悅城、萬業企業、深振業 A、金融街、鳳凰股份、華僑城 A 和中交地產。

具體來看，金融街是預估虧損最多的公司，最高虧損額預估可達人民幣 21.86 億元，扣除非經常性損益後的凈虧損預估金額為 18.44 億元至 22.08 億元。

金融街表示，今年上半年中央政府和相關部委推出一系列穩市場、去庫存的房地產優化政策，重點 100 城市新建商品住宅銷售面積年減約 4 成，政策見效仍需時間過程。在這種形勢下，公司房產開發業務隨行就市，採取包括調整銷售價格在內的多種銷售策略，促進專案銷售去化，這導致開發銷售業務毛利率有所下滑，並隨專案結算出現虧損。此外，為了活化存量資產，金融街還銷售部分城市的辦公大樓、飯店專案，並根據銷售價格確認資產減值損失。

同樣虧損超過 10 億元的還有華僑城 A 和中交地產，前者預估今年上半年歸屬上市公司股東凈虧損人民幣 9 億至 12.5 億元，預計扣除非經常性損益後虧損 10.4 億元至 13.9 億元。

中交地產預估，今年上半年歸屬上市公司股東凈虧損為人民幣 10 億元。中交地產去年上半年就虧損，去年同期虧損額為 5.69 億元，今年上半年虧損進一步擴大，主要因為毛利率下降明顯，加上公司費用化利息增加導致財務費用較一年前上漲。

值得注意的是，在上述上市房地產公司中，有些是連續虧損，有的則由盈轉虧，例如深圳市國資委直管的國有控股上市公司深振業 A，是深圳市 19 家具備房地產開發一級資質的房地產企業之一。今年上半年，深振業 A 今年上半虧損人民幣 2 億至 3.5 億元，去年同期則獲利 848.82 萬人民幣。

一位房地產公司華東地區內部人士表示，這幾年房地產公司虧損很正常，因為房子不好賣，普遍都在降價跑量。房地產結算週期是滯後的，顯示未來一、兩年虧損現象還會持續存在。

對於多家房地產公司出現預虧，中指研究院企業研究總監劉水分析認為，一方面近年土地成本上升，地價占房價比呈波動性上漲趨勢，而佈局和結轉結構回歸一、二線城市加劇了地價房價比走高趨勢，資產減值損失對公司利潤水準造成顯著影響

另一方面，市場仍在探底，售價回溫仍太早，尤其是一些房地產公司投資擁有部分位於三、四線城市、非核心地段、非改善類需求的專案，部分房企在土地市場旺盛時期購買的土地成本偏高，這部分資產在當前市場下可能造成實質性虧損，企業不得不計提相應減值準備。

結合業內分析及房地產公司披露的業績預告來看，今年上半年這些公司業績虧損有兩大原因；一是毛利率受銷售影響而下降，二是計提減值損失。